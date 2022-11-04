🤯 Получаем до 50 штрафов в месяц: Автомобилисты Якутска пожаловались на дорожную камеру

Корреспондент ЯСИА разбирался, что с ней не так, и действительно ли она фиксирует нарушения ПДД ошибочно.



В редакцию ЯСИА обратились жители Якутска с жалобой на камеру видеофиксации нарушений ПДД, установленную на улице Олега Кошевого, рядом с кадетским корпусом. Автомобилисты подозревают, что камера работает некорректно, и именно по этой причине им в месяц с нее приходит до 50 штрафов. «Народные мстители» уже несколько раз пытались остановить её работу: закрывали сеном, измазывали, пытались сбить палками. Корреспондент ЯСИА разбирался, что с ней не так, и действительно ли она фиксирует нарушения ошибочно.

Позиция автолюбителей: с камерой что-то не так

Читатели ЯСИА сообщили: камера фиксации ПДД стоит у знака о скоростном режиме 20 км/ч.

«С какой скоростью ты бы ни ехал, хоть 19, хоть 10, хоть 5 км/ч, тебе отправляют «письмо счастья». Когда стало приходить от 30 до 50 штрафов за месяц, мы поняли — что-то не так с этой камерой. Ездим без превышения допустимой скорости, но штрафы всё равно приходят», — сообщили возмущённые автомобилисты.

Люди стали писать жалобы, а также пытаться бороться со злосчастной камерой самостоятельно.

«У нас начали появляться «народные мстители». На камеру наматывали сено, её пытались сбить палками, измазывали. Жалобы в ГИБДД остаются без ответа, а неправильно работающая камера продолжает присылать уйму штрафов», — говорят горожане.

ГИБДД: работает корректно

За разъяснениями ЯСИА обратилось к начальнику Центра автоматизированной фотофиксации административных правонарушений в области дорожного движения ГИБДД Якутии Тимофею ШЕЛОМОВУ.

«По обращению жителей нами проведена проверка корректности работы данной камеры. Она показала, что она работает нормально. Автолюбители сами превышают скорость на этом опасном участке, который находится, ещё раз подчеркну, рядом с учебным заведением», — обозначил позицию Тимофей Шеломов.

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