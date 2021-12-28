28.12.2021
16:58
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Общество

🤩🎄 Новогодний сюрприз от волейболистов👏🏼👏🏼👏🏼

Сборная Намского улуса, ставшая обладателем Кубка Федерации волейбола РС(Я), выигранный приз — жеребенок, решили отдать нуждающимся😌✊🏼 многодетной семье Винокуровым и отцу-одиночке, воспитывающего трех детей Гаврилу👍🏽👍🏽👍🏽 Респект! – делится позитивной новостью «Спорт Якутии» в своем инстаграм.

ВЕРЬТЕ В ЧУДЕСА🙏🏼 ТВОРИТЕ ДОБРО✊🏼

Фото: Из соцсетей
Источник: Инстаграм «Спорт Якутии»
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