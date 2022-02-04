🚑«Триумф»🏥 принял более 11,5 тысяч человек за первую неделю работы!

Центр амбулаторной неотложной помощи для больных острыми респираторными инфекциями, открытый в Якутске на базе Центра спортивной подготовки «Триумф», за первую неделю работы принял 11 524 пациентов. Об этом сообщила министр здравоохранения Якутии Лена Афанасьева.

«Из 11 524 человек 34,3% обратились в Центр без симптомов острых респираторных заболеваний, с ОРВИ – 34,4%, с коронавирусом – 31,3%. Всем пациентам проведены экспресс ИХА-тесты, при наличии новой коронавирусной инфекции выданы бесплатные лекарственные средства для амбулаторного лечения», – рассказала министр.

Центр амбулаторной неотложной помощи для больных острыми респираторными инфекциями, открытый 27 января по поручению Главы Якутии Айсена Николаева, позволил разгрузить работу амбулаторного звена системы здравоохранения города Якутска – значительно снизилось напряжение в отделениях неотложной помощи городских поликлиник.

Здесь результат экспресс ИХА-тест на коронавирусную инфекцию можно узнать через 15 минут. При сомнительных результатах экспресс ИХА-тестов проводится ПЦР-исследования. Все анализы выполняются бесплатно. Врачом назначается лечение, даются рекомендации, на месте оформляется больничный лист. Организована выдача бесплатных лекарственных средств для амбулаторного лечения пациентов с новой коронавирусной инфекцией.

Лена Афанасьева рассказала, что в кратчайшие сроки была продумана логистика пациентов внутри помещения ЦСП «Триумф» с учётом всех требований санитарно-эпидемиологических правил. Устроен входной фильтр для граждан, строгое разделение потоков пациентов, разобщены входы и выходы в помещение. «Весь медицинский персонал работает в средствах индивидуальной защиты, в помещении спортивной арены через каждые два часа дезинфицируются все поверхности, постоянно обеззараживается воздух. Организован постоянный контроль за санитарно-эпидемиологическим благополучием объекта», – подчеркнула министр.

В Центре трудится 175 человек, в том числе 40 врачей, 100 медицинских сестёр, 35 человек младшего медицинского персонала. Для работы привлечены врачи и персонал различных специальностей из городских и республиканских медицинских учреждений: терапевты, неврологи, фтизиатры, кардиологи, организаторы здравоохранения, дерматологи и другие, прошедшие подготовку по ведению больных с новой коронавирусной инфекцией и острыми респираторными инфекциями.

Напомним, в центр допускаются только взрослые пациенты, имеющие признаки острого респираторного заболевания. График работы центра: ежедневно с 08:00 до 20:00 часов в две смены без выходных.