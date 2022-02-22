🙅‍♂️❌Проезд по проспекту Ленина закрыт, но автомобилисты нашли лазейки!

Подписчик телеграмм-канала YKT.TOP отправил видео и фото, как автомобилисты объезжают бетонные сваи по тротуару, несмотря на то, что проезд закрыт.

Проезд по проспекту Ленина закрыт, но автомобилистам это не мешает. Наблюдается активное движение Проезд по проспекту Ленина закрыт до конца ремонтных работ, открытие ожидается летом 2022 года, но это не мешает автомобилистам ездить по ремонтируемому участку дороги. Автомобилисты нашли лазейки: они объезжают бетонные сваи по тротуару. Ежедневно там наблюдается активное движение, несмотря на запрет. Видео и фото от подписчика