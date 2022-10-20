😱В Якутии ребенок столкнул приятеля с высоты

Прокуратура г. Мирного провела проверку по обращению законного представителя ребенка.

Установлено, что в результате умышленных действий несовершеннолетнего лица другому несовершеннолетнему лицу в результате падения с высоты причинен тяжкий вред здоровью.

По данному факту проведена процессуальная проверка, вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела, в связи с недостижением виновным лицом возраста для привлечения к уголовной ответственности.

В результате причиненного вреда здоровью несовершеннолетний и его законные представители испытали физические и нравственные страдания.

Прокуратура города в интересах несовершеннолетнего обратилась в суд с исковым заявлением о взыскании солидарно с законных представителей виновного несовершеннолетнего лица в пользу пострадавшего ребенка компенсации морального вреда.

Иск прокурора удовлетворен, в пользу ребенка взыскана компенсация морального вреда в размере 1 200 000 рублей.

Решение суда не вступило в законную силу и может быть обжаловано сторонами.