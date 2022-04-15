🔥🔥🔥 NORD LEAGUE: Прошла конференция турнира по ММА

В ТЦ «Кружало» прошла конференция организаторов предстоящего турнира по ММА и традиционная «Битва взглядов» — сообщает телеграм-канал Спорт Якутии. Турнир пройдёт 16 апреля во дворце спорта «50 лет Победы» в 18.00⚡️

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