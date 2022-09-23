23.09.2022
08:50
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Общество

📞Заработала горячая линия по частичной мобилизации — 122

С сегодняшнего дня запущена горячая линия 122 для информирования граждан по вопросам частичной мобилизации, сообщает газета.ru

📍Служба развернута во всех регионах страны и готова к приему звонков. Губернаторы помогают в организации работы операторов горячей линии на местах.

❓Правительство собирает и фиксирует самые часто задаваемые вопросы граждан и совместно с Министерством обороны готовит на них ответы.

❗️Получить информацию можно не только по горячей линии 122, но и через официальный ресурс правительства «Объясняем.рф».

«Ориентируйтесь на официальные источники, не доверяйте слухам и непроверенной информации», – подчеркнул вице-премьер Дмитрий Чернышенко.

Источник: газета.ru

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