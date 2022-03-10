10.03.2022
17:11
42
Спорт
💪🏻Верхоянские богатыри на III турнире по якутскому многоборью 🔥
Фотофакт от «Вести Верхоянья» 🔥🔥🔥
Верхоянские богатыри на III турнире по якутскому многоборью «БООТУР-SHOW 2022».
Спортсмены состязались в классике якутского многоборья: тутум эргиир (якутская вертушка), перетягивание каната, мас-рестлинг, таас көтөҕүүтэ (поднятие и переноска камня-валуна), өһөс торбос (упрямый теленок), балык былдьаһыыта (отнимание рыбы) и, пожалуй, самые зрелищные – борьба хапсагай и хомуур хапсагай.
Фото: Николай Потапов
Источник: «Вести Верхоянья»
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