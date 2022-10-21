21.10.2022
10:29
244
Якутск
🐴🐎 Сколько стоит день штрафстоянки для лошадей?
Приказом Специализированной организации по содержанию утвержден прейскурант цен на содержание безнадзорных сельскохозяйственных животных в размере 242 руб/час за 1 голову в летнее время с 15 мая по 10 октября (или 5808 рублей в сутки за 1 голову), и 290 руб/час за 1 голову в зимнее время с 11 октября по 14 мая (или 6960 в сутки за 1 голову).
Если в течение шести месяцев с момента заявления о задержании безнадзорных сельскохозяйственных животных их владелец не будет установлен, или никто не заявит о своем праве на них, право собственности переходит к городскому округу «город Якутск» в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Отметим, что сегодня на «штрафстоянке» содержится 5 безнадзорных лошадей, отогнанных с территории города.
Источник: тгк ЯКУТСК.
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