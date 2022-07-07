🏡⛺️🏖Оффлайн-лагерь для взрослых «Кэнкэмэ» приглашает…

🌿📣Продолжительность смены – двое суток.

Местонахождение лагеря: Местность Кэнкэмэ по Вилюйскому тракту 46 км.

🌿🏖Лагерь для взрослых, которые хотят отдохнуть от новостей и техники, медитировать на природе, заниматься лесным купанием по японской методике – Синрин йоку.

Без смартфонов, алкоголя и разговоров о работе!

🏖🎊Как устроен детокс-лагерь для взрослых:

Участники два дня отдыхают на природе,гуляют по экотропе длиной в 3 км, купаются, рыбачат, собирают дары природы, медитируют и проводят чайные церемонии .Все участники будут отдыхать без телефонов, ноутбуков и обучаться практикам японской национальной программы Синрин йоку – Лесные купания.

🌈Расписание первого дня:

Выезд от автовокзала — 9:00 Заселение, торжественное открытие смены — 10:00-10:30 Инструктаж по японской национальной программе Синрин йоку (лесные купания) Заполнение «Профиля настроения» под руководством медика, замер давления, пульса , сердечных ритмов отдыхающих Обед Прогулка по экотропе – Лесные купания Медитация под звуки хомуса на специальных лежаках и в экобалагане. Купание, рыбалка, свободное время Ужин Вечер знакомств, танцы под живую музыку Спортивные игры (волейбол, масрестлинг, бадминтон и др.) Отход ко сну – 23:00

🌈Расписание второго дня:

Подъем, зарядка – 7:00 Завтрак – 8:00 Лесные купания Синрин йоку — 8:30-10:00 Заполнение «Профиля настроения» — 10:30 Медицинское сопровождение: измерение давления, пульса, сердечных ритмов – 11:30-12:00 Медитация под хомус — 12:00-13:00 Обед 13:00 Купание, рыбалка Встреча с интересными людьми Спортивные игры, соревнования Ужин Вечер отдыха Танцы под живую музыку Отход ко сну

🌈Расписание третьего дня:

Подъем, зарядка Завтрак Лесные купания, медитация Торжественное закрытие смены Отъезд в Якутск – 12:00

💫Запрещается:

Использование смартфонов во время занятий

Алкоголь

Разговоры о политике и работе

Посещение с детьми и/или внуками

👌Что взять с собой:

постельное белье

теплое одеяло или спальный мешок

еду на два дня. 🏡⛺️🌿Продолжительность смены двое суток.Участие в смене 6000 р

🤝Приглашаем:

Выпускников разных лет

Отпускников

Активных пенсионеров

Блогеров

Трудовые коллективы

Студентов

Любителей природы

☎️ Контакты: 8-914-2-702-746, 8-924-560-94-10,

просим строго по WA