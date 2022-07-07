🏡⛺️🏖Оффлайн-лагерь для взрослых «Кэнкэмэ» приглашает…
🌿📣Продолжительность смены – двое суток.
Местонахождение лагеря: Местность Кэнкэмэ по Вилюйскому тракту 46 км.
🌿🏖Лагерь для взрослых, которые хотят отдохнуть от новостей и техники, медитировать на природе, заниматься лесным купанием по японской методике – Синрин йоку.
Без смартфонов, алкоголя и разговоров о работе!
🏖🎊Как устроен детокс-лагерь для взрослых:
Участники два дня отдыхают на природе,гуляют по экотропе длиной в 3 км, купаются, рыбачат, собирают дары природы, медитируют и проводят чайные церемонии .Все участники будут отдыхать без телефонов, ноутбуков и обучаться практикам японской национальной программы Синрин йоку – Лесные купания.
🌈Расписание первого дня:
- Выезд от автовокзала — 9:00
- Заселение, торжественное открытие смены — 10:00-10:30
- Инструктаж по японской национальной программе Синрин йоку (лесные купания)
- Заполнение «Профиля настроения» под руководством медика, замер давления, пульса , сердечных ритмов отдыхающих
- Обед
- Прогулка по экотропе – Лесные купания
- Медитация под звуки хомуса на специальных лежаках и в экобалагане.
- Купание, рыбалка, свободное время
- Ужин
- Вечер знакомств, танцы под живую музыку
- Спортивные игры (волейбол, масрестлинг, бадминтон и др.)
- Отход ко сну – 23:00
🌈Расписание второго дня:
- Подъем, зарядка – 7:00
- Завтрак – 8:00
- Лесные купания Синрин йоку — 8:30-10:00
- Заполнение «Профиля настроения» — 10:30
- Медицинское сопровождение: измерение давления, пульса, сердечных ритмов – 11:30-12:00
- Медитация под хомус — 12:00-13:00
- Обед 13:00
- Купание, рыбалка
- Встреча с интересными людьми
- Спортивные игры, соревнования
- Ужин
- Вечер отдыха
- Танцы под живую музыку
- Отход ко сну
🌈Расписание третьего дня:
- Подъем, зарядка
- Завтрак
- Лесные купания, медитация
- Торжественное закрытие смены
- Отъезд в Якутск – 12:00
💫Запрещается:
- Использование смартфонов во время занятий
- Алкоголь
- Разговоры о политике и работе
- Посещение с детьми и/или внуками
👌Что взять с собой:
- постельное белье
- теплое одеяло или спальный мешок
- еду на два дня. 🏡⛺️🌿Продолжительность смены двое суток.Участие в смене 6000 р
🤝Приглашаем:
- Выпускников разных лет
- Отпускников
- Активных пенсионеров
- Блогеров
- Трудовые коллективы
- Студентов
- Любителей природы
☎️ Контакты: 8-914-2-702-746, 8-924-560-94-10,
просим строго по WA
+7 (999) 174-67-82
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