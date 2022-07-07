07.07.2022
13:01
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Путешествия & Отдых

🏡⛺️🏖Оффлайн-лагерь для взрослых «Кэнкэмэ» приглашает…

🌿📣Продолжительность смены – двое суток.
Местонахождение лагеря: Местность Кэнкэмэ по Вилюйскому тракту 46 км.

🌿🏖Лагерь для взрослых, которые хотят отдохнуть от новостей и техники, медитировать на природе, заниматься лесным купанием по японской методике – Синрин йоку.
Без смартфонов, алкоголя и разговоров о работе!
🏖🎊Как устроен детокс-лагерь для взрослых:
Участники два дня отдыхают на природе,гуляют по экотропе длиной в 3 км, купаются, рыбачат, собирают дары природы, медитируют и проводят чайные церемонии .Все участники будут отдыхать без телефонов, ноутбуков и обучаться практикам японской национальной программы Синрин йоку – Лесные купания.

🌈Расписание первого дня:

  1. Выезд от автовокзала — 9:00
  2. Заселение, торжественное открытие смены — 10:00-10:30
  3. Инструктаж по японской национальной программе Синрин йоку (лесные купания)
  4. Заполнение «Профиля настроения» под руководством медика, замер давления, пульса , сердечных ритмов отдыхающих
  5. Обед
  6. Прогулка по экотропе – Лесные купания
  7. Медитация под звуки хомуса на специальных лежаках и в экобалагане.
  8. Купание, рыбалка, свободное время
  9. Ужин
  10. Вечер знакомств, танцы под живую музыку
  11. Спортивные игры (волейбол, масрестлинг, бадминтон и др.)
  12. Отход ко сну – 23:00

🌈Расписание второго дня:

  1. Подъем, зарядка – 7:00
  2. Завтрак – 8:00
  3. Лесные купания Синрин йоку — 8:30-10:00
  4. Заполнение «Профиля настроения» — 10:30
  5. Медицинское сопровождение: измерение давления, пульса, сердечных ритмов – 11:30-12:00
  6. Медитация под хомус — 12:00-13:00
  7. Обед 13:00
  8. Купание, рыбалка
  9. Встреча с интересными людьми
  10. Спортивные игры, соревнования
  11. Ужин
  12. Вечер отдыха
  13. Танцы под живую музыку
  14. Отход ко сну

🌈Расписание третьего дня:

  1. Подъем, зарядка
  2. Завтрак
  3. Лесные купания, медитация
  4. Торжественное закрытие смены
  5. Отъезд в Якутск – 12:00

💫Запрещается:

  • Использование смартфонов во время занятий
  • Алкоголь
  • Разговоры о политике и работе
  • Посещение с детьми и/или внуками

👌Что взять с собой:

  • постельное белье
  • теплое одеяло или спальный мешок
  • еду на два дня. 🏡⛺️🌿Продолжительность смены двое суток.Участие в смене 6000 р

🤝Приглашаем:

  • Выпускников разных лет
  • Отпускников
  • Активных пенсионеров
  • Блогеров
  • Трудовые коллективы
  • Студентов
  • Любителей природы

☎️ Контакты: 8-914-2-702-746, 8-924-560-94-10,
просим строго по WA

Источник: База отдыха Кэнкэмэ

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