20.11.2022
22:57
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Спорт

🏆Команда Верхневилюйского улуса — победитель Игры Боотуров

В «Модуне» завершился традиционный республиканский турнир по национальному многоборью среди улусных команд.

По итогам 8 видов программы уверенную победу одержали верхневилюйцы в составе Айсена Ботуева, Айхала Бюлтясова, Моруот Баппаҕай, Владимира Шологонова и Сергея Николаева, сообщает «Спорт Якутии».

На второе место вышла команда Вилюйского улуса, третье место заняла сборная Усть-Алданского улуса.

Всего в соревнованиях памяти Алексея Никифорова приняли участие 17 команд.

Фото: пресс-службы
Источник: Спорт Якутии

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