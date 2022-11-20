20.11.2022
22:57
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Спорт
🏆Команда Верхневилюйского улуса — победитель Игры Боотуров
В «Модуне» завершился традиционный республиканский турнир по национальному многоборью среди улусных команд.
По итогам 8 видов программы уверенную победу одержали верхневилюйцы в составе Айсена Ботуева, Айхала Бюлтясова, Моруот Баппаҕай, Владимира Шологонова и Сергея Николаева, сообщает «Спорт Якутии».
На второе место вышла команда Вилюйского улуса, третье место заняла сборная Усть-Алданского улуса.
Всего в соревнованиях памяти Алексея Никифорова приняли участие 17 команд.
Фото: пресс-службы
Источник: Спорт Якутии
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