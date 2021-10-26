🎃Внимание! Для самых смелых! Цирк представляет жуткую квест-игру! Вы готовы?🎃

Квест-игра «Комната Аннабель»

С 30, 31 сентября по 4, 5, 6 октября 2021г.

В Государственном цирке Якутии накануне Halloween оживут жуткие истории из классических голливудских фильмов ужасов.

Приготовьтесь к грандиозному празднованию Halloween, посетив нашу сумасшедшую квест-игру «Комната Аннабель»!

С 30 октября по 6 ноября цирковой мир изменится. В нем будут царить персонажи, от вида которых каждый может содрогнуться. Сумасшедший фокусник со шпагой, колдунья, злой дух девушки из «Звонка», МАМА, устрашающие декорации, ужасные звуки, игра со светом, а еще добавьте мистическую среду, которая прячет не только страхи, но и тайны отражения окружающего мира.

Мы позаботились обо всем, в том числе, о вашей безопасности. Игрокам ничего не угрожает! Особой ловкости от команды не потребуется, но нужно проявить смекалку. В одиночку вам отсюда не выбраться!

В завершении квеста всем участникам выдадут сертификаты и сладкие призы!

Захватывающее приключение, аналогов которого Якутск еще не видел, можно смело назвать одним из самых ярких событий этой осени.

Внимание! Важная информация!

В связи с Указом Главы Республики Саха (Якутия) от 15 октября 2021г. продажа билетов и допуск будет производится строго по QR-коду. При входе в организацию вам необходимо будет предъявить паспорт (удостоверение личности, водительские права), чтобы убедиться, что QR-код принадлежит именно вам.

Детей в заведение с системой QR-кодов будут пропускать только в сопровождении родителя, у которого имеются QR-код и паспорт (удостоверение личности, водительские права).

Возрастное ограничение: с 7 до 14 лет.

Принимаем коллективные заявки от 7 до 10 людей.

Дата: с 30, 31 сентября по 4, 5, 6 октября 2021г.

Время: с 11:00ч. до 12:00ч. и с 17:30ч. до 18:30ч.

Продолжительность игры: 1:00 ч.

Стоимость: 700 руб.

Заявки по телефону: 735-537; 42-95-68

Место: Малый зал Государственный цирк РС (Я) им. Марфы и Сергея Расторгуевых с переходом через коридор препятствий в вип-комнату, ул. Пояркова 22.