🆘🆘🆘Помогите спасти жизнь нашей мамы! 🙏🙏🙏

🆘 🆘🆘Мама 5-х детей Павлова Мавра Николаевна 1979 гр, сейчас в тяжелом состоянии лежит в инфекционной больнице г. Якутска. Нужна срочная пересадка донорской печени. В 2021 году, после перенесенной короновирусной инфекции, поставили цирроз печени. Наш средний брат студент должен стать донором. Для операции в Новосибирске нужно собрать 2 000 000 рублей. Наша семья не в силах собрать такую сумму. Поэтому обращаемся за помощью к неравнодушным людям 🙏🙏🙏. Спасите нашу маму 🆘🆘🆘

Реквизиты для помощи: СБЕРБАНК

номер карты 2202 2020 4710 9966

Моб.банк 89142755414

Получатель: родная сестра Аммосова Нюргустана Н.