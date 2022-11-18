￼В Якутии коронавирус набирает обороты
На 18 ноября выявлено 52 новых случая коронавирусной инфекции:
- г. Якутск – 30 случаев,
- Ленский район – 5 случаев,
- Верхневилюйский район – 4 случая,
- Среднеколымский район – 3 случая,
- Мирнинский, Нюрбинский, Хангаласский районы – по 2 случая,
- Алданский, Жиганский, Мегино-Кангаласский, Намский районы – по 1 случаю.
За последние сутки госпитализировано 3 человека или 5,7% от общего количества выявленных случаев за сутки – 52 случая.
За сутки 57,7% новых случаев заболевания зарегистрировано в г. Якутске, в районах – 42,3%.
На 18.11.2022 лечение в стационарах получают 16,6% больных, в амбулаторных условиях – 83,3%.
За сутки выздоровело 25 человек.
Все тяжелые случаи заболевания зарегистрированы у не вакцинированных больных.
Первым компонентом привиты 697 200 человек.
(97,2% взрослого населения республики)
Ревакцинацию прошли 190 542 человека.
Это 75,9% от количества лиц — у кого наступил срок ревакцинации.
Низкие темпы ревакцинации: в Алданском, Анабарском, Верхоянском, Мегино-Кангаласском, Среднеколымском районах и г. Якутске.
Напоминаем, что необходимо в срок пройти повторную вакцинацию для создания устойчивого иммунитета.
На 18.11.2022 за сутки:
• Единым колл-центром «122» обработано 1 013 входящих звонков
• Проведено 1 691 исследование в сутки
• Из 104 развернутых коек для лечения больных COVID-19 свободно – 34,6%
• На горячую линию здравоохранения поступило 33 звонка
• Волонтеры не были задействованы
+7 (999) 174-67-82
Добавить комментарий