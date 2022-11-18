￼В Якутии коронавирус набирает обороты

На 18 ноября выявлено 52 новых случая коронавирусной инфекции:

г. Якутск – 30 случаев,

Ленский район – 5 случаев,

Верхневилюйский район – 4 случая,

Среднеколымский район – 3 случая,

Мирнинский, Нюрбинский, Хангаласский районы – по 2 случая,

Алданский, Жиганский, Мегино-Кангаласский, Намский районы – по 1 случаю.



За последние сутки госпитализировано 3 человека или 5,7% от общего количества выявленных случаев за сутки – 52 случая.

За сутки 57,7% новых случаев заболевания зарегистрировано в г. Якутске, в районах – 42,3%.

На 18.11.2022 лечение в стационарах получают 16,6% больных, в амбулаторных условиях – 83,3%.

За сутки выздоровело 25 человек.

Все тяжелые случаи заболевания зарегистрированы у не вакцинированных больных.

Первым компонентом привиты 697 200 человек.

(97,2% взрослого населения республики)

Ревакцинацию прошли 190 542 человека.

Это 75,9% от количества лиц — у кого наступил срок ревакцинации.

Низкие темпы ревакцинации: в Алданском, Анабарском, Верхоянском, Мегино-Кангаласском, Среднеколымском районах и г. Якутске.

Напоминаем, что необходимо в срок пройти повторную вакцинацию для создания устойчивого иммунитета.

На 18.11.2022 за сутки:

• Единым колл-центром «122» обработано 1 013 входящих звонков

• Проведено 1 691 исследование в сутки

• Из 104 развернутых коек для лечения больных COVID-19 свободно – 34,6%

• На горячую линию здравоохранения поступило 33 звонка

• Волонтеры не были задействованы