18.11.2022
09:00
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Коронавирус

￼В Якутии коронавирус набирает обороты

На 18 ноября выявлено 52 новых случая коронавирусной инфекции:

  • г. Якутск – 30 случаев,
  • Ленский район – 5 случаев,
  • Верхневилюйский район – 4 случая,
  • Среднеколымский район – 3 случая,
  • Мирнинский, Нюрбинский, Хангаласский районы – по 2 случая,
  • Алданский, Жиганский, Мегино-Кангаласский, Намский районы – по 1 случаю.


За последние сутки госпитализировано 3 человека или 5,7% от общего количества выявленных случаев за сутки – 52 случая.
За сутки 57,7% новых случаев заболевания зарегистрировано в г. Якутске, в районах – 42,3%.

На 18.11.2022 лечение в стационарах получают 16,6% больных, в амбулаторных условиях – 83,3%.
За сутки выздоровело 25 человек.

Все тяжелые случаи заболевания зарегистрированы у не вакцинированных больных.

Первым компонентом привиты 697 200 человек.
(97,2% взрослого населения республики)

Ревакцинацию прошли 190 542 человека.
Это 75,9% от количества лиц — у кого наступил срок ревакцинации.

Низкие темпы ревакцинации: в Алданском, Анабарском, Верхоянском, Мегино-Кангаласском, Среднеколымском районах и г. Якутске.

Напоминаем, что необходимо в срок пройти повторную вакцинацию для создания устойчивого иммунитета.

На 18.11.2022 за сутки:
• Единым колл-центром «122» обработано 1 013 входящих звонков

• Проведено 1 691 исследование в сутки

• Из 104 развернутых коек для лечения больных COVID-19 свободно – 34,6%

• На горячую линию здравоохранения поступило 33 звонка

• Волонтеры не были задействованы

Фото: SakhaLife.ru.
Источник: https://t.me/balabkinaov_sakhagov

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