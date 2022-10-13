В Якутии из-за поломки вездехода четверо мужчин не смогли вернуться домой

Сегодня по заявке ГБУ РС (Я) «Служба спасения РС (Я)» был направлен вертолет МИ-8 авиакомпании «Полярные авиалинии» с представителями администрации района, участкового, фельдшера и работника ГПС РС(Я) для организации поисковых работ четверых людей, отправившихся 9 октября на вездеходе из п. Тикси в сторону с. Найба, но так и не прибывших в село.

Накануне поисковые работы проводились местными силами — из с. Хара-Улаха была направлена группа на двух снегоходах в сторону поселка Тикси, было обследовано около 50 км до реки Хара-Улах, но потерявшихся не обнаружили.

В связи со сложной метеообстановкой, порывистым ветром, а также труднопроходимой местностью решено было привлечь дополнительные силы и средства.

Был введен режим чрезвычайной ситуации муниципального характера для органов управления и сил Булунского районного звена Якутской территориальной подсистемы РСЧС.

В ходе облета на воздушном судне Ми-8 «Полярных авиалиний» в 50 км от с. Найба поисковая группа РСЧС обнаружила четверых пропавших. Как оказалось, вездеход вышел из строя. Четверо людей в удовлетворительном состоянии благополучно эвакуированы.