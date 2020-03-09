​Житель Якутии смастерил Катюшу, самолет и танк Т-34

Об удивительном занятии жителя Чурапчи Александра Александровича ПОПОВА – Сан Саныча знают не только в родном Чурапчинском улусе, но и за пределами района. Истинный патриот мастерит макеты военной техники. Во дворе Поповых настоящий музей: модель «Катюша», самолет ПО-2, танк Т-34 и еще не законченный самолет ЛА-7. В мастерской аккуратно расставлено большое количество инструментов.

«В 2005 году отмечали 60-летие Великой Победы. Улусная администрация предложила 9 мая выйти на парад. В то время главным врачом работал Владимир СОТНИКОВ. Он предложил мне смастерить какую-нибудь большую военную технику. Это было в середине апреля. Хотя у меня не было опыта работы с металлом я согласился. Просто было интересно. В плане стояла пушка. Размер в размер, чтоб из ствола выходил настоящий дым. Бывает иногда так, что надо придумать на ходу. Так, появился самолет «ПО-2» из рисунка размером в спичечную коробочку», — вспоминает Сан Саныч.

Как рассказал народный мастер, тогда строители, которые делали ремонт в больнице, помогли сварить ствол пушки. Остальную часть смастерил из фанеры, покрасил и пушка стала как настоящая. Водрузили ее на кузов машины Газ-66. Внутрь ствола поместили охотничье ружье и время от времени «стреляли» салют. Это был настоящий фурор.

В 2010 году смастерил «Катюшу». До сих пор ни один парад Чурапчинского улуса не обходится без него.

В 2015 году взялся за макет танка Т-34. В район уже завели Интернет поэтому без труда начертил схему. До этого умелец гостил у брата — генерала Ефрема РОМАНОВА в Москве и увидел танк в центральном музее Вооружённых Сил Российской Федерации. Купил книгу о знаменитом танке. Много времени и сил отнял макет. Например, колеса состояли из 5 мм досок в шесть рядов. Нюансов было много, помощниками работали только мастера своего дела, израсходовали много материала. В итоге получился танк весом почти в 3 тонны. Во время парада использовали кран, чтобы поставить на кузов Камаза. Зато, как говорит сам Сан Саныч, смастерил свою мечту.

Осенью прошлого года Сан Саныч смастерил самолет «ПО-2», на котором летала летчица Вера ЗАХАРОВА уроженка села Кытанах Чурапчинского улуса. Рисунок на странице книги был слишком маленький, поэтому над схемой работал долго. Были использованы сосна и ДВП. Самолет получился настолько тяжелым, что восемь здоровенных мужчин еле поставили его на машину. Получился 5-метровый самолет, у которого по-настоящему вертелся винт и было два сиденья как в настоящем самолете.

Летом 2019 года начал мастерить макет самолета Ла-7 Ивана Никитовича Кожедуба. Работа еще не закончена, но Сан Саныч планирует завершить макет к 9 мая.

«Надо вести непрерывную работу патриотического характера. Только тогда мы можем передать молодому поколению ту настоящую историю нашей страны, героизм наших отцов и дедов. Это даст многое для понимания роли Великой Отечественной войны. Если были бы предложения по приобретению макетов в музей я бы отдал их все», — поделился умелец.

К юбилейному параду в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне мастер готовит в строй «Катюшу», самолет, танк Т-34 и новенький ЛА-7.