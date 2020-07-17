​Альберт Семенов: Общественная палата призвана содействовать развитию гражданского общества

18 июля Общественная палата Якутска отмечает свой первый год работы. Накануне Председатель Якутской городской Думы Альберт Семенов поздравил членов палаты и его председателя Андрея Высоких с важным днем, и отметил, что новый состав палаты состоит из лидеров общественных движений.

Со дня начала работы нового состава палаты прошел ровно один год, который был богат на события. Общественная палата не остается в стороне от всех важных и острых вопросов столицы, поскольку в состав палаты вошли лидеры общественных движений, многие из тех, кто имеет широкую поддержку и личный авторитет в обществе, кто уже немало сделал для продвижения гражданских инициатив, отметил Альберт Семенов. Напомним, что впервые в истории муниципалитета было подписано Соглашение о сотрудничестве и взаимодействии между Якутской городской Думой и Общественной палатой города .

«Наше тесное взаимодействие и длительное сотрудничество должно было получить развитие и закрепиться документально, — сказал председатель Якутской городской Думы Альберт Семенов. — Общественная палата города во главе с Председателем Общественной Палаты Андреем Анатольевичем Высоких, призвана содействовать развитию гражданского общества, структура, которая, как я надеюсь, стала площадкой для согласования позиций по существенным вопросам местного значения и сформировала на этой основе демократические инструменты сотрудничества общественности и государства, органов власти и управления».

Он также подчеркнул, что для Якутской городской Думы важным является постоянный диалог с людьми, ориентация на консолидацию гражданского общества с осознанием, что обязательным условием развития общества является социальная справедливость.

«Горожане ждут от нас новых решений, энергии и конечно же, активных действий. Уверен, что депутаты Якутской городской Думы и члены Общественной Палаты города Якутска будут принимать самое активное участие в реализации нашего Соглашения и наше сотрудничество станет важным этапом в укреплении контакта общественности с представительным органом», — добавил Альберт Семенов.

Пользуясь случаем, председатель Гордумы поздравил председателя Общественной палаты Якутска Андрея Высоких с прошедшим юбилеем — 60-летием:

«Знаю его как человека ответственного и целеустремленного. Искренне желаю успехов на ответственном и высоком посту и выражаю надежду на совместное плодотворное сотрудничество во благо нашего города».

В свою очередь Андрей Высоких поблагодарил Якутскую городскую Думу в лице Председателя Альберта Семенова за оказанное внимание, и также выразил надежду, что новый состав Общественной палаты и депутаты Гордумы будут сотрудничать во благо жителей города и во имя развития Якутска.