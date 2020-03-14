Һээдьэ! Грядет II республиканский фестиваль эвенского кругового танца

В Якутске уже во второй раз пройдет республиканский фестиваль эвенского кругового танца «Һээдьэ».

Носители нематериального культурного наследия, знатоки фольклора, старейшины, молодежь, научные сотрудники, общественность встретятся, чтобы обсудить вопросы сохранения и развития самобытной национальной культуры, преемственности поколений, особенностей исполнения аутентичных родовых вариантов “Һээдьэ”.

Кроме того, прозвучат интересные доклады научных сотрудников о философии танца, опыте этнографических сопоставлений и т.д.

В ходе работы Фестиваля будет вестись видео-фиксация, по итогам которого будет издан и распространен по местам традиционного проживания эвенов сборник вариантов эвенского кругового танца “Һээдьэ”. Также будут приняты рекомендации.

Фестиваль эвенского кругового танца “Һээдьэ” проводится в течении 3 дней.

17-18 марта с 11:00 ч. пройдет круглый стол “Эвенский круговой танец “Һээдьэ” как объект культурного наследия”. В программе обмен опытом, мастер-классы с носителями эвенской культуры (исторический зал Национальной библиотеки РС (Я) (проспект Ленина 40).

19 марта с 14:00 ч. на пл. Орджоникидзе состоится праздник круговых танцев коренных малочисленных народов Севера РС (Я) “Бакалдадьак”.

Жители и гости столицы смогут увидеть показательные выступления и принять участие в круговых танцах эвенов, эвенков, юкагиров, чукчей, долган, русских арктических старожилов.

Фестиваль кругового эвенского танца “Һээдьэ” приурочен ко Дню Арктики – 19 марта.

Эвенский круговой танец “Һээдьэ” – фундаментальная категория традиционной культуры эвенского народа, концентрирующая в себе ценности и мировоззренческие представления эвенов. Возникновение эвенского кругового танца обусловлено природно-климатическими условиями, образом жизни, основным родом хозяйственной деятельности и другими жизненно важными для народа факторами. В связи с этим эвенский круговой танец “Һээдьэ” рассматривается как универсальная форма выражения национального самосознания, как духовное выражение устремлений и желаний людей, как трансляция их мыслей и чувств.

Учредители Фестиваля: Министерство по развитию Арктики и делам народов Севера, Министерство по внешним связям и делам народов Республики Саха (Якутия), Ассоциация коренных малочисленных народов Республики Саха (Якутия), Автономное учреждение Республики Саха (Якутия) “Дом Дружбы народов имени А.Е. Кулаковского”, ОО “Союз эвенов РС (Я)”, АКМНС Улахан-Чистайский наслег “Эгдьэн Мола” (“Большая тундра”), ГКУ РС (Я) “Национальная библиотека Республики Саха (Якутия)”, ФГБУН «Институт гуманитарных исследований и проблем малочисленных народов Севера СО РАН», ГБУ РС (Я) “Музей музыки и фольклора народов Якутии”.