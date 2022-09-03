«Мы больше говорили по-русски»: «Һөҕүҥ» – проект для будущих поколений

В Якутии стартовал проект в поддержку якутского языка «Һөҕүҥ-2022», (название созвучно слову «сөҕүҥ», что в переводе с якутского означает «восхищайтесь, удивляйтесь») об этом сообщает Якутия daily . Как обычно бывает, идея возникла практически случайно. Как-то подруги задумались, чем бы заняться во время пандемии, и поскольку не за горами был Ысыах, они решили создать сайт о национальном празднике, разместить интересные материалы о традициях, обрядах.

– Позже к нам присоединились знакомые из творческой среды. Организовывали вечера олонхо, концерт этнической музыки и другое, – рассказывает координатор проекта Татьяна Павлова.

Так, постепенно создалось творческое объединение «Культура Якутии», которое совместно с арт-группой «Архетип» задумалось о том, как привлечь внимание якутян к языковой проблеме.

– Мы больше разговариваем по-русски, пользуемся смартфонами, и, конечно, у многих на телефоне нет клавиатуры на якутском. Все больше людей в электронном письме заменяет якутские буквы и дифтонги на цифры или другие знаки, что ведет к утрате языка в аутентичном виде. Под угрозой исчезновения якутские буквы и дифтонги, а ведь они отличают якутскую письменность от других. Именно они передают уникальное звучание, которое и присуще каждому отдельному языку. Если так пойдет и дальше, со временем наша молодежь может и вовсе забыть, как выглядят якутские буквы, а затем придет и очередь языка, – считает она.

При поддержке Национальной библиотеки Якутии появился общественный проект «Һөҕүҥ-2022», состоящий из трех частей.

Первая – создание уличного объекта «Һөҕүҥ» как визуальное напоминание о правильном написании якутских букв. Идея получила поддержку, и объект появится во внутреннем дворике Национальной библиотеки республики. Для воплощения задумки были выиграны два гранта – Президентского фонда культурных инициатив и гранта главы Айсена Николаева.

В данное время в мастерской «ХР-реклама» мастера Романа Терентьева специалисты работают над созданием арт-объекта. Руководит ими сам мастер.

– Буквы будут выполнены из металла высотой практически в два метра. А на самих буквах будет нанесен отрывок из поэмы «Благословение среднего поколения» основоположника якутской литературы Алексея Кулаковского. Оно адресовано будущему поколению, и в этом тоже мы увидели знаковость, ведь наш проект тоже создается для молодого поколения, чтобы они задумались о сохранении родного языка и культуры. Планируем там проводить поэтические вечера, встречи с художниками, поэтами, писателями, интересными людьми, – говорит куратор проекта.

Презентация состоится 27 сентября, в День государственности Якутии.