27.02.2020
20:39
113

Культура & Образование

«Үс» түмсүү «Эр санаа» ырыа күрэҕин түмүк кэнсиэригэр ыҥырар!

Олунньу 29-с күнүгэр 15:00 чаастан «Үс» түмсүү тэрийэр «Эр санаа» ырыа күрэҕин түмүк кэнсиэригэр ыҥырабыт!

Өксөкүлээх Өлөксөй аатынан Норуоттар доҕордоһууларын дьиэтигэр, киириитэ көҥүл, босхо!

Аныгы кэм эрчимнээх ырыаларын көрөн — истэн сэргээҥ!

Сахабыт Сирин бары муннуктарыттан эр бэртэрэ бэйэлэрэ айбыт саҥа ырыаларын эһиэхэ бэлэхтиэхтэрэ!

Кыайыылаахтарга: буораҕынан тэбэр Байанайдаах икки

МР-155, СКС саалар!

Сылга биирдэ буолар эр санаалаах, дьоһун кэнсиэри көтүтүмэҥ!

Источник: @ys3_tymsyy
Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш Whatsapp
+7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору. Спасибо!
Система Orphus
Наверх