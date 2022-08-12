Үс Түмсүү: Требуем навести порядок!

Общественная организация Үс Түмсүү сообщила в соцсети о вопиющей несправедливости:

Вчера 11/08.2022, около 20:00 в г. Якутске,

на территории предоставленной местной религиозной организации Аар Айыы замечены работы по отсыпке накопителя. На этом месте неизвестные лица оборудовали стоянку и пользуются им уже несколько лет. В этом году из-за них, организация Аар Айыы была необоснованно оштрафована Министерством экологии на 100 тыс. рублей. И на этот раз данное министерство намерено дополнительно присудить штраф на те же 100 тыс. руб.

Просим уполномоченные органы власти не допускать нарушения законов на территории, принадлежащей религиозной организации

Аар Айыы и не выписывать штрафы

за деяния посторонних лиц.