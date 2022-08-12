12.08.2022
16:13
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Экология

Үс Түмсүү: Требуем навести порядок!

Общественная организация Үс Түмсүү сообщила в соцсети о вопиющей несправедливости:

Вчера 11/08.2022, около 20:00 в г. Якутске,
на территории предоставленной местной религиозной организации Аар Айыы замечены работы по отсыпке накопителя. На этом месте неизвестные лица оборудовали стоянку и пользуются им уже несколько лет. В этом году из-за них, организация Аар Айыы была необоснованно оштрафована Министерством экологии на 100 тыс. рублей. И на этот раз данное министерство намерено дополнительно присудить штраф на те же 100 тыс. руб.
Просим уполномоченные органы власти не допускать нарушения законов на территории, принадлежащей религиозной организации
Аар Айыы и не выписывать штрафы
за деяния посторонних лиц.

Фото: Из соцсетей
Источник: Соцсети

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