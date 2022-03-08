08.03.2022
17:35
128

Праздники

Үс Түмсүү э5эрдэлиир

Общественная организация Үс Түмсүү поздравила прекрасную половину с Международным женским днем.

Күндү Ийэлэр, Эбээлэр, Эдьиийдэр, Балтылар, Кэрэ Аҥаардарбыт! Эһиги баар буолаҥҥыт
Орто дойду олоҕо салҕанар! Кыайыы, үтүө, сырдык эһиэхэ ананар! Кулун тутар 8 күнүнэн, Аан дойдутааҕы кэрэ аҥаардар күннэринэн Алҕаан эҕэрдэлиибит! Махтанабыт, Таптыыбыт, Чэгиэн, Дьоллоох буолуҥ! 🌹🌸

Поздравляем С Международным
Женским Днём 8 Марта! 🌷
Желаем любви, здоровья, счастья!

Фото: Из соцсетей
Источник: @ys3_tymsyy
Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш Whatsapp
+7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору. Спасибо!
Система Orphus
Наверх