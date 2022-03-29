Үc Түмсүү: Что за беспредел? Надо разобраться!

Ранее SakhaLife.Ru сообщал о вопиющем видео, распространившимся в соцсетях, где подросток бьет ногами и руками другого юношу, лежащего на земле. За всем этим ужасом наблюдает взрослый мужчина, создается впечатление, что он одобряет жестокие действия. А юноша-агрессор то и дело поворачивается к мужчине словно ожидает каких-то указаний или советов. Пользователи сети возмущались в комментариях, требуя разбирательств.

И вот сегодня общественная организация Үc Түмсүү в соцести выступила с вежливым, но твердым и решительным заявлением.