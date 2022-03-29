Үc Түмсүү: Что за беспредел? Надо разобраться!
Ранее SakhaLife.Ru сообщал о вопиющем видео, распространившимся в соцсетях, где подросток бьет ногами и руками другого юношу, лежащего на земле. За всем этим ужасом наблюдает взрослый мужчина, создается впечатление, что он одобряет жестокие действия. А юноша-агрессор то и дело поворачивается к мужчине словно ожидает каких-то указаний или советов. Пользователи сети возмущались в комментариях, требуя разбирательств.
И вот сегодня общественная организация Үc Түмсүү в соцести выступила с вежливым, но твердым и решительным заявлением.
Я, Степанов Валерий общественник, активист «Үс» түмсүү.
Уважаемые жители и гости Республики Саха (Якутия), мы все на днях по сети интернета видели инцидент, где гость нашей республики наблюдает за тем, как его сын избивает местного парня. Наша позиция тверда, нигде не должно быть насилие! Тем более со стороны гостей. Мы вас уважаем, будьте добры вы тоже проявите уважение к местным традициям, канонам. Не доводите до крайностей! Я настойчиво обращаюсь к главе Республики Саха (Якутия) Николаеву Айсену Сергеевичу и министру внутренних дел РС(Я) Прокопенко Владимиру Николаевичу разобраться в данной ситуации и привлечь виновных лиц к ответственности, вплоть до уголовного наказания! Прошу считать моё выступление официальным заявлением, и по результатам проверки дать официальный ответ!
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