Зырянка и Верхнеколымск освободились от воды

Наблюдается спад уровней воды на реке Колыма у Зырянки и Верхнеколымска Верхнеколымского района.

В Зырянке за сутки освободилось от воды 9 дворовых территорий, в которых проживает 139 человек, в том числе 27 детей. Подтопленных дворовых территорий и жилых домов нет.

В Верхнеколымске за сутки освободилось от воды 9 дворовых территорий, в которых проживает 47 человек, в том числе 5 детей. Подтопленных дворовых территорий и жилых домов нет.

Сохраняется подтопление взлетно-посадочной полосы аэропорта Зырянка. Данное явление происходит ежегодно, так как взлетная полоса располагается ниже пойменной части р.Колыма.

Ведутся аварийно-восстановительные работы по просушке домов и расчистки территорий. Спасателями оказывается всесторонняя помощь населению. Проводится обследование и укрепление защитных и водопропускных сооружений, а так же осуществляется дальнейший мониторинг гидрологической обстановки.

Всего в Колымской группе районов остается подтоплено три населенных пункта: г. Среднеколымск, с. Налимск Среднеколымского района, с. Походск Нижнеколымского района, в которых частично подтоплено: 77 дворовых территорий, из них 3 жилых дома, с населением 283 человек, в т.ч. 75 ребенка. Заблаговременно отселено 248 человек, в том числе 73 ребенка. Все жильцы размещены по родственникам и знакомым.

В подтопленных населенных пунктах организована работа девяти ПВР общей вместимостью более 800 человек, которые обеспечены продуктами питания, медикаментами и средствами первой необходимости в полном объеме. Населению оказывается вся необходимая адресная помощь. На период работы ПВР будет обеспечен охрана общественного порядка, дежурство медицинских работников и психологов. Мероприятия превентивного характера выполнены в полном объеме. Организована работа спасателей.

— в г. Среднеколымск Среднеколымского района подтоплено 26 дворовых территорий, в которых проживает 82 человека, в том числе 17 детей. Заблаговременно отселены 47 чел, в том числе 15 детей. Все жильцы размещены по родственникам и знакомым (в том числе в ПВР разместились 14 чел., в т.ч. 4 ребенок, ПВР обеспечен всем необходимым для обеспечения жизнедеятельности).

— в н.п. Налимск Среднеколымского района частично подтоплено 21 дворовая территория, в которых проживает 73 чел., в т.ч. 23 ребенка, из них 3 жилых дома, в которых проживает 10 чел., в т.ч. 3 ребенка. Заблаговременно отселено 73 чел., в т.ч. 23 ребенка.

— в н.п. Походск Нижнеколымского района частично подтоплено 30 дворовых территорий, в которых проживает 128 человек, в том числе 35 детей. Заблаговременно отселены по родственникам и знакомым 128 чел, 35 детей. Все жильцы размещены по родственникам и знакомым, в том числе в ПВР разместились 5 чел., детей нет. ПВР обеспечен всем необходимым для обеспечения жизнедеятельности. Все жилые дома стоят на сваях.

Так же остаются подтоплены две взлетно-посадочные полосы в г. Среднеколымск и н.п. Зырянка. В превентивных целях дирекцией ФКП «Аэропорты Севера» для недопущения возникновения аварийных ситуаций принято решение по ограничению работы аэропортов по приему и отправке воздушного судна типа Ан-24 и Ан-26. Оба аэропорта открыты для приема вертолетной техники. Произведен демонтаж светосигнальных устройств и технического оборудования со взлетной полосы аэропорта Зырянка. Организованы стыковочные рейсы вертолетной техникой.

В Колымской группе районов сформирована группировка спасателей в количестве 47 чел., 9 плавсредств.

В связи со сложной паводковой обстановкой ГУ МЧС России по РС (Я) функционирует в режиме «ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ СИТУАЦИЯ». На территории Республики введен режим «ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ СИТУАЦИЯ» федерального уровня.

Для контроля за прохождением паводка на территории республики работают оперативные группы Главного управления МЧС России по РС (Я).

На базе Центра управления в кризисных ситуациях Главного управления организовано дежурство межведомственной рабочей группы Правительства Республики Саха (Якутия) по планированию противопаводковых мероприятий и отслеживанию прохождения весеннего половодья. Круглосуточно работает телефон «Доверия» 8(4112) 39-99-99, позвонив на который граждане могут получить интересующую их информацию.

Паводковая обстановка в Якутии находится на контроле Правительства республики и Главного управления МЧС России по Республике Саха (Якутия).

Паводковая обстановка в Якутии находится на контроле Правительства республики и Главного управления МЧС России по Республике Саха (Якутия).

Главное управление МЧС России по Республике Саха (Якутия) обращается к жителям Верхнеколымского и Среднеколымского, Нижнеколымского районов с просьбой подготовиться к прохождению паводковых вод. Для этого необходимо заблаговременно поднять все ценные вещи на чердак, вывести домашний скот на заранее отведенные возвышенные участки, собрать документы, предметы первой необходимости и следить за уровнями реки и сообщениями местных властей.

Также Главное управление МЧС России по РС (Я) рекомендует жителям республики воздержаться от выхода в пойменные места в период прохождения ледохода.