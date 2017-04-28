Звуковые идеалы современного мира

20 апреля 2017 студенты и преподаватели Высшей школы музыки, Арктического государственного института культуры и искусства и Якутского музыкального колледжа получили возможность прослушать лекции доктора искусствоведения, профессора Московской государственной консерватории им. П.А. Чайковского Виолетты Николаевны Юнусовой.

Наша гостья рассказала о том, что курс, изучающий внеевропейские музыкальные культуры, ведется в Московской консерватории с 1943 года. Тогда руководителем кафедры всеобщей истории музыки был назначен Р.И.Грубер, музыковед, доктор искусствоведения, увлеченный культурой средневекового и древнего Востока, автор «Истории музыкальной культуры» и «Всеобщей истории» музыки» — трудов, известных каждому студенту-первокурснику любого музыкального вуза.

В настоящее время в консерватории читается отдельный курс «Современная музыка Востока и Запада», из которого слушателям были показаны две лекции – «Звуковые представления народов мира» и Современная музыка Азии».

Лекции включают в себя две основных составляющих – тезисы, ссылки, цитаты представленные в виде электронной презентации, а также видео и аудиозаписи, иллюстрирующие содержание лекции.

В первой лекции рассматривались факторы, формирующие звуковые музыкальные представления.

Одним из них является звуковой ландшафт, окружающая среда и природные условия. Например, песня джунглей, призванная вызывать дождь должна петься непременно под журчание воды, основана на призывных интонациях, исполняется громко, чтобы заглушить звуки природы, наполненной голосами птиц и животных. И в качестве контраста затем была прослушана тихая игра нганасана на охотничьем луке, запись, сделанная в тундре, в условиях полной тишины, представляющая «музыку для себя».

К другим факторам относятся материалы, из которых сделаны звуковые орудия и музыкальные инструменты, хозяйственно-культурный тип (кочевой или оседлый), антропоморфный (человек-инструмент, человек-резонатор, способы звукоизвлечения и др.), лингвистический (тональный и нетональный языки).

Было интересно узнать о том, что в Древнем Китае уже в XIII в. до н.э. существовала система классификации музыкальных инструментов багуа по материалам, из которых их изготавливали (8 элементов ицзин – камень, металл, шелк, дерево, бамбук, кожа, глина и тыква), что обычная петатоника – не просто ладовая система, а звуковое воплощение модели мира (I – земля, II – металл, III –дерево, IV – огонь, V – вода).

В.Н. Юнусова продемонстрировала акустические спектрограммы тувинского горлового пения хоомея, которые позволили понять, сколько все-таки звуков мы слышим в одновременности. То, что мы воспринимаем как одновременное звучание двух или трех звуков оказалось иллюзией. Хоомей оказался не двух или трехголосным а обертоновым пением.

Вторая лекция была посвящена основным тенденциям развития музыкальных культур Азии второй половины XX – начала XXI века. В этот период завершается процесс формирования национальных композиторских школ. Особенностью восточно-азиатской музыки является стремление сохранить национальную самобытность через синтез с западной музыкой. Это проявляется и в реформировании музыкального образования, и в бережном отношении к культурному наследию, и в стремлении к мировому признанию национальной музыки.

Наиболее ярким проявлением такого синтеза стал национальный музыкальный авангард.

В.Н. Юнусова ознакомила слушателей с произведениями классиков современного авангарда трех ведущих азиатских стран – Японии, Кореи и Китая.

Вокализ «Ай» японского композитора Такэмицу Тору (1930-1996) не похож на собственно вокализ в привычном его понимании. Здесь нет пения, мелодии, звучания инструментов, слышен шёпот, шумное дыхание, возгласы. Отзвуки, фрагменты пения доносятся издалека, словно навеянные ветром звуки. Такэмицу Тору композитор-самоучка, творчество которого было настолько самобытным ярким, что Токио стали называть восточным Дармшадтом, был признан выдающимися представителями авангарда – Кейджем, Штокхаузеном, Мессианом, Ксенакисом.

Монолог для бас-кларнета корейского композитора Исан Юна (1917-1995) продемонстрировал так называемую технику единого звука, где все звуки концентрируются вокруг восточного тона.

Особый интерес вызвали произведения китайского композитора Тан Дуна (1957), очень популярного в США, оказавшего огромное влияние на американскую музыку. Этот композитор входит в десятку самых исполняемых композиторов современности, является лауреатом премий «Оскар» и «Грэмми». В 2000 году, вместе с С. Губайдулиной участвовал в коллективном международном проекте сочинения на тему баховских «Страстей», заказанном Баховской академией в Штутгарте. Он вырос в деревне у бабушки, в провинции Хунань, где ему часто приходилось быть свидетелем шаманских практик. Возможно поэтому воздействие его музыки часто сравнивают с шаманизмом. В его произведениях часто используются чистые звуки природы. «Симфония воды» состоит из звуков воды во всех проявлениях – капли, журчание, игра на «водяной скрипке» — емкости, наполненной водой, изобретении Тан Дуна, вплоть до отблесков воды, которые должны быть на лице исполнителя. «Бумажный концерт», в котором звучание симфонического оркестра сочетается с ударами по бумажным листам, рулонам бумаги, «Каменные барабаны», в которых опять соединяется звучание оркестра с разными видами постукивания камней, бросанием россыпей камней и пр.

В завершении лекции была прослушана интернет-симфония Тан Дуна. В 2008 году он принял участие в проекте YouTube по созданию первого в мире симфонического интернет—оркестра, так появилась на свет интернет—симфонию «Eroica». Принять участие в проекте могли музыканты из любых стран и континентов. Задачей каждого претендента было исполнение партии для своего инструмента. Участвовать могли даже те, чьего инструмента не было в партиях симфонии – нужно было просто исполнить отрывок и выложить запись в интернет. Выбирали финалистов судьи и YouTube-общественность путём голосования. Победителей затем позвали в Нью-Йорк чтобы сыграть в интернациональном симфоническом оркестре в Carnegie Hall. Ко дню выступления видеозаписи участников во всем мире посмотрели 15 миллионов человек. Почему «Eroica»? – потому что Тан Дун использовал знаменитую Бетховенскую тему из «Героической» симфонии. Потрясающий проект, в котором музыка связывает все человечество, преодолевая пространство и время.