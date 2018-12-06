«Звучащие три сэргэ» приглашают на профориентационный экскурс

Школьников и родителей приглашаем на проект трех учреждений высшего образования «Звучащие три сэргэ». Якутская ГСХА, Арктический институт культуры и искусств, Чурапчинский институт физкультуры и спорта предлагают профориентационный экскурс. В пятницу, 7 декабря Вы можете подойти по адресу Орджоникидзе, 4 (АГИКИ).

По программе мероприятия с 12.30 все ВУЗы представят на выставке разные экспозиции, макеты, приборы и стендовые материалы. Факультеты ЯГСХА приготовили для Вас мастер-классы по приготовлению конфет ручной работы с начинкой, пирожного «макаронс», по оформлению пряничного домика, по оформлению тарелки для подачи десертов. Также не упустите свой шанс стать участником научного исследования «Ветеринарно-санитарная экспертиза пищевой продукции». Завершится мероприятие большим сводным концертом, где студенты АГИКИ, ЯГСХА, ЧГИФКИС соберутся вокруг «Звучащих три сэргэ».

Напомним, что межвузовский социально -образовательный проект «Образование+Культура» стартовал в феврале этого года. Студенты и преподаватели успели встретиться с родителями и школьниками 10 муниципальных районов Якутии.