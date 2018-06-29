Звезды якутского спорта встретятся на Ысыахе Олонхо

Завтра, 30 июня в 10:00 утра программу спортивных состязаний откроет абсолютное первенство по северному многоборью, где участие примут первые номера сборной Якутии.

Далее состоится стрельба из традиционного лука «Байанай бэлэгэ», абсолютные турниры по мас-рестлингу, по якутским прыжкам и по борьбе хапсагай.

Параллельно рядом с федеральной трассой состоится также экстремальные гонки по мотокроссу. Участниками турнира станут команды из г.Алдан, г.Нерюнгри, г.Якутска и г.Благовещенска.

Еще одним увлекательным событием станет республиканский смотр-конкурс мастеров по изготовлению якутского лука

Как стало известно Sportyakutia.ru на поле хапсагая сойдутся мастера спорта, многократный чемпион республики Платон Саввинов и прошлогодний абсолютный чемпион Ысыаха Олонхо в Вилюйске Дмитрий Акимов. По якутским прыжкам на линию старта выйдут: абсолютный чемпион XX Игр Манчаары Иван Пестряков, чемпион республики по прыжкам кылыы Валентин Иванов и ожидается приезд чемпиона республики Якова Дмитриева.

На следующий день, 1 июля среди мужчин пройдет турнир по силовому национальному многоборью «Эр Бэрдэ». В программу состязаний включены: буксировка саней (автомобиль Land Cruizer), камни Алдана, метание камня (гири весом 16 кг), бег с грузом (общий вес 80 кг), поднятие камня (вес 120 кг). По предварительным данным здесь участие примут многократный победитель «Эр Бэрдэ» Рустам Ксенофонтов, абсолютный чемпион XX Игр Манчаары по мас-рестлингу Эрчим Баппагай, пауэрлифтер Сергей Киселев и мадьыны Никита Гоголев.

Среди юношей 2001 г.р. и моложе состоится традиционный турнир «Урун Уолан». Молодые многоборцы будут состязаться по семи дисциплинам: якутская вертушка, прыжки «ус тэгул ус», мас-рестлинг, бег на 1000 м, прыжки через нарты и быстрые нарты.

Главным судьей спортивных состязаний будет работать директор ГБУ РС(Я) РСДЮСШОР по лыжному спорту Михаил Чугунов, главный секретарь специалист РЦНВС им.В.Манчаары Андриан Захаров. Старшие судьи по видам: северное многоборье – Анатолий Мордовской, стрельба из лука – Борис Олесов, мас-рестлинг – Петр Колодезников, борьба хапсагай – Андрей Яковлев, якутские прыжки – Максим Оегостуров, национальное многоборье – Иван Горохов.