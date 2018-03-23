Звезды якутского PR: Профессионалы, создающие репутацию

Выборы закончились, да здравствуют выборы! Якутия вступила в двухлетний период выборов. SakhaLife открывает серию материалов о профессионалах в своем деле. В 99-м году отделение журналистики Якутского госуниверситета выпустило курс со специалистами, уже ставшими известными, будучи студентами. Знаменитый ОЖ-94 стал кузницей PR-профессионалов республики.

Еще в студенческой среде были широко известны имена юных поэтесс из этого курса Яны БАЙГОЖАЕВОЙ и Ольги ЛЫТКИНОЙ. Был выпущен объединенный сборник стихов обеих поэтесс «Эймэhийэр эдэр сурэх» интеллектуальным клубом «Тобул», который был раскуплен полностью в кратчайшее время. Звезда эстрады Люба ГОТОВЦЕВА начала свою карьеру в самой популярной молодежной газете «Эдэр саас», ее совместные авторские материалы с Марианной ТИХОНОВОЙ набирали шквал отзывов.

Детская писательница Александра КИСЕЛЕВА – основательница телестудии с кулинарной передачей “Домашняя кухня”, набравшей огромную популярность на ТНТ.

Большинство выпускников построили успешную карьеру на профессиональной стезе: Виктория КОНТОЕВА – руководитель пресс-службы «Сахаэнерго», Ольга СЕМЕНОВА – начальник отдела по общественным коммуникациям ФГБОУ ВО Якутская ГСХА, Елена МЕЛЬНИКОВА – начальник отдела рекламы авиакомпании «Якутия», Евдокия СЕРГИНА – руководитель группы по взаимодействию со СМИ Отделения ПФР по РС(Я), Анна ЧУСОВСКАЯ – пресс-секретарь Министерства финансов РС(Я), Туяра КОНСТАНТИНОВА – начальник Департамента по связям с общественностью и взаимодействию со СМИ ОА г. Якутска, Наталия ФЕДОРОВА – руководитель пресс-службы ОАО РСК «Стерх», Яна БАЙГОЖАЕВА – руководитель пресс-службы «Аэропорт Якутск», Полина НИКОЛАЕВА – руководитель проектов «Сахамедиа», Ньургуйаана СТРУЧКОВА – руководитель пресс-службы Якутского научного центра СО РАН, Аркадий ВАСИЛЬЕВ – пресс-секретарь Министерства транспорта РС(Я), Марианна ТЫРТЫКОВА – руководитель пресс-службы ГАУ РС(Я) «Медицинский центр г. Якутска», Татьяна ЧЬЯМОВА – начальник отдела маркетинга ГУП «Технический центр телерадиовещания РС(Я)», Станислав СОФРОНОВ – пресс-служба Госсобрания (Ил Тумэн) РС(Я), Джулустан СТАРОСТИН – глава МО «Хара-Алданский наслег».

Мы спросили о том, как строить репутационный PR:



Ольга СЕМЕНОВА, начальник отдела по общественным коммуникациям Якутской ГСХА. Ольга – это та самая Ольга ЛЫТКИНА, стихи которой публиковал клуб «Тобул» совместно с Яной БАЙГОЖАЕВОЙ. Ольга начала работу с репутацией еще во время работы в компании «Туймаада-Лизинг» в нулевые годы, в разы увеличив объем заключаемых договоров. Столь же впечатляющих результатов достигла на нынешнем посту в Якутской ГСХА за полтора года:

– В любом проекте построения репутации, основной постулат, которым я руководствуюсь в своей работе – это открытость. К примеру, в прошлом году во время приемной кампании мы использовали новый вирусный метод. Информация о самой высокой стипендии для студентов в ЯГСХА нашла свою аудиторию, и имела мультипликативный эффект. Но при этом мы были предельно честны. В кейсе корпоративной репутации у нас разработаны несколько проектов. Один из них – «Мой выбор Якутская ГСХА!», в котором мы рассказываем об успешных выпускниках академии. Большой проект «Я готов стать хозяином Арктики» принес ВУЗу статус «Базового вуза для подготовки кадров традиционных отраслей Севера». Открыты новые специальности, вместе с ними и новые горизонты развития. Здесь хочется отметить, что очень важно для меня строить фундамент, а не фасад. То есть, все это реально действует и приносит свои видимые и значимые результаты. Важно увидеть внутренние резервы, мощности и возможности, направить в благое русло и правильно донести до конечного потребителя. Это в большей степени, медиаторская работа. Отмечу, что репутация образовательного учреждения складывается годами, и тот результат, который достиг нынешний состав исполнителей, является последующим тактическим итогом стратегии академии.



Татьяна ЧЬЯМОВА, ныне возглавляет пресс-службу Технический центр телерадиовещания РС(Я), до этого пришла первым PR-менеджером в «Аэропорт Якутска». О том, как это было в самом начале, Татьяна Чьямова рассказала в интервью:

– Самый интересный опыт в моей практике в аспекте работы с репутацией предприятия был во время работы в ОАО «Аэропорт «Якутск»». Передо мной стояла задача донести до пассажиров идею, что аэропорт у нас уникальный, предприятие самостоятельное и название ему «Аэропорт «Якутск». В чем же состояли трудности? Дело в том, что в советское время все авиаторы были одним коллективом, который назывался Якутский объединённый авиаотряд. И этот факт прочно укоренился в сознании пассажиров. На слуху деятельность авиакомпаний, а аэропорт тоже автоматически получал и все плюсы, и все минусы. Мало кто знал, какие службы есть в аэропорту, какие специалисты в нем работают и, вообще, каким интересным он является. Кроме того, многие продолжали называть аэропорт «Туймаада», а ведь это название всего один раз промелькнуло в качестве варианта.

Работа с репутацией предполагает неординарные решения. Не все привычные инструменты PR достаточно эффективны. Конечно же, большой удачей и «золотым моментом» для моей деятельности стало торжественное открытие нового аэровокзала. Мы (весь сплоченный коллектив аэропорта) пошли против установившейся практики и пустили журналистов вместе с блогерами в еще неработающее здание, чтобы заранее погасить сомнения в его готовности. Подробно рассказывали и показывали архитектуру здания, объясняли каждый символ. Мы стремились сделать новый аэровокзал не просто красивой и комфортной «воздушной гаванью», а достопримечательностью Якутска, его визитной карточкой со своим уникальным обликом и особым шармом. Работа с прессой велась очень насыщенно, почти круглосуточно. Каждое событие аэропорта получало оперативный пресс-релиз. На каждый запрос СМИ по любому вопросу мы давали наиболее подробный и компетентный ответ, причем на первый план выводили специалистов аэропорта.

И это один пример идеи в построении положительной репутации, который удалось воплотить. Сейчас мне радостно от того, что аэропорт «Якутск» продолжает успешно развиваться в этом направлении.

Евдокия СЕРГИНА, руководитель группы по взаимодействию со СМИ Отделения ПФР по Республике Саха (Якутия):– Я бы хотела привести в пример только один аспект нашей работы с репутацией. Это взращивание нового поколения. У нас запущен большой просветительский проект – уроки пенсионной грамотности в образовательных учреждениях республики. Конечно, не просто молодым ребятам представить себя в далеком будущем пожилым человеком, пенсионером. Но даже если попытаться это сделать, то пусть старость будет активной и интересной, с достойной пенсией и, конечно, с правом на проезд раз в два года, с возможностью отдыхать в любом уголке своей огромной родины – России. Об этом и многом другом мы, работники Отделения Пенсионного фонда РФ по Республике Саха (Якутия) и всех его территориальных органов в районах республики и в городе Якутске, ежегодно рассказываем во время уроков пенсионной грамотности тысячи старшеклассникам и студентам в школах, ССУЗах и ВУЗах. Как грамотно копить на свою будущую пенсию, как влиять на ее размер, не упустив имеющиеся возможности, участвовать в добровольных пенсионных программах, контролировать состояние своего пенсионного счета – считаю, что об этом должен знать каждый молодой житель Якутии. И наша работа еще интересней тем, что это общение не только с нынешними пенсионерами, но и с будущими.На фото: Уроки пенсионной грамотности в Саккырырской средней школе Эвено-Бытантайского улуса и в средней общеобразовательной школе №2 города Алдана.