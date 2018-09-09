Звезды Якутии поздравляют родной город!

Сегодня в День города якутские звезды с теплотой поздравляют родной город в Instagram.

Cахамин, певец:

В Якутск я переехал в 2003 году. 15 лет назад 🤪 Не только Мск, но и Якутск слезам не верит, со школьных лет научил меня самостоятельной жизни 🤗 самые яркие и лучшие моменты жизни конечно же связаны с этим городом, здесь я женился, родились мои дети, здесь мой дом. С праздником Якутск!

Саха дьоно-сэргэтэ олоҕун-дьаһаҕын тэбэр сүрэҕэ тоҕо эрэ Дьокуускай, манна олоҕун булбут, өйүн-төйүн, үлэни өрө туппут киһи ханна баҕар тиийэн ситиһиилээхтик үлэлиэн сөп. Буһаран-хатаран, уустук, ыарахан услуобуйаҕа иитэн Дьокуускай оннук алҕыыр. Ситиһиилээх, үлэлээх-хамнастаах, кытаанах доруобуйалаах буолуҥ!

Варя Максима, певица:

С Днём рождения, мой любимый город !

Сегодня на улице очень холодно, но два года назад в этот же день была просто нереально тёплая погода, ходили в босоножках. Тогда, на главной площади мы отметили 20-летие группы «Maxima». Где мы с Ритой и другими моими артистами-друзьями, пели старые добрые песни из репертуара группы.

Дмитрий Шадрин, директор «Сахафильм»:

#якт #якутск #сахаДьокуускаааай, торообут куннунэээн!!! Куну-дьылы кэтээн корооччулэр саба5алааьыннарынан, эбиэттэн киэьэ 200% тупсуо дэьэллэр. Кэлииин площадь Ленина. Быыбардыыргытын умнуман

Лиза Газизова, ведущая:

Дорогая моя столица, желаю успехов и процветания! Пусть каждый, кто живет и приезжает в сюда в гости, помнит о том, что ты величавый город, пусть на каждом сантиметре твоей земли растут цветы, пусть рождаются новые семьи, пусть всегда будет синее небо и яркое солнце!

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