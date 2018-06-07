Звезды 90-х и нулевых прилетели в Якутск! 

Как знают многие якутяне, сегодня состоится с 19:00 часов на стадионе «Туймаада» состоится шоу «Большая дискотека 2000-х» с участием таких суперзвезд российского шоу-бизнеса как: Шура, Децл, Акула, Света и гр. «Пропаганда». Проведут мероприятия одни из лучших якутских ведущих — Лиза Газизова и Руслан Очиров.

И вот, сегодня утром все вышеназванные артисты прилетели в Якутск, уже успели побывать в нескольких местах города и приглашают всех на свое трехчасовое шоу, где исполнят свои золотые хиты: «Твои глаза», «Дорога в аэропорт», «Другая», «Мелом», «Яй-я», «Супер детка», «Вечеринка», «Письмо», «Отшумели летние дожди», «Твори добро», «Холодная луна», «Кислотный диджей», «Мало», «Я убегаю».

А после концерта состоится афтепати в «РукиВверх Баре», где будут все!

Встречаемся на «Дискотеке 2000-х»!

Справки по телефону: 717-889.