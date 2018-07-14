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Звездный оперативник якутского СОБРа задержан в Москве за изнасилование девушки

Мужчина познакомился с девушкой в Интернете и обманом вывез в Подмосковье

Образцовый оперуполномоченный из Якутска подозревается в изнасиловании 32-летней девушки легкого поведения, с которой познакомился по Интернету. Задержали злоумышленника московские оперативники в ночь на 12 июля, сообщает «Московский комсомолец».
Как стало известно «МК», оперативный сотрудник СОБРа проводил в Московском регионе отпуск. На родине он считается опытным работников, в 2014 году даже занял второе место на конкурсе на звание лучшего сотрудника МВД по Якутии. Также мужчина увлекается силовыми видами спорта — в 2016 году победил в соревновании по пляжному бодибилдингу.
Около трех недель назад по Интернету он познакомился с девушкой по имени САНДРА, завязалась переписка. Барышня оказывала услуги интимного характера. Кстати, оперативник представился не своим реальным именем, а попросил звать Андреем.
Встречу запланировали на 7 июля на улице Беговой. Спецназовец подъехал на шикарной машине — белом «Кадиллаке Эскалейд» (авто он арендовал за 11 300 рублей в сутки). Девушка села в салон, и иномарка тронулась. Но уже через несколько минут пути мужчина остановил машину, несколько раз ударил пассажирку по голове и спине, связал руки и ноги, надел на голову жертвы маску и обмотал изоляционной лентой. Затем злодей привез несчастную, как позже выяснилось, в загородный дом в Подмосковье. Здесь, угрожая убийством, он изнасиловал ее несколько раз, в том числе в извращенной форме. Происходящее маньяк снимал на видео. Всего в плену насильника Сандра пробыла шесть часов.


Претворив все свои извращенные фантазии в жизнь, оперативник довез жертву до улицы Молодежной, где высадил из авто. Барышня прямиком отправилась писать заявление. Впрочем, возможно, Сандра решила таким образом отомстить клиенту, потому что ее не устроила цена за оказанные услуги.
Сыщикам из Северного округа потребовалась недюжинная смекалка, чтобы задержать злодея, так как тот тщательно пытался замести следы. В итоге в ночь на 12 июля вышли на его след. Сотрудник СОБРа очень удивился визиту гостей в погонах — он был уверен, что его не вычислят.
Кстати, не исключено, что Сандра — не единственная пострадавшая. В Интернете есть отзыв, оставленный девушкой из Якутии, утверждающей, что этот оперативник — опасный тип, пытался ее изнасиловать.
«Если вина сотрудника будет установлена, то он понесет ответственность в соответствии с законодательством РФ и будет уволен со службы по отрицательным мотивам», — сообщили в пресс-службе Управления Росгвардии по Республике Саха (Якутия).

http://www.mk.ru/incident/2018/07/12/operativnika-sobra-zaderzhali-za-iznasilovanie-devushki-v-zagorodnom-dome.html


МК дал наводки, по которым нетрудно установить подозреваемого. Им оказался звездный спортсмен и оперативник СОБРа, капитан полиции Бронислав БЕЛЮНАС, на днях порвавший интернет фотосессией с Булууса от фотографа Ивана ПОСТНИКОВА. Именно Бронислав Белюнас в 2014 году стал вторым в профессиональном конкурсе МВД Якутии с результатом в 268 баллов. 29-летний оперативник родом из Чокурдаха, холостяк.


Значится так же тренером в одном из фитнес-клубов Якутска.
1 место на Республиканских соревнованиях по бодибилдингу в категории Men`s Physique. (2015 г.)
3 место на Гран-при по бодибилдингу и фитнес-бикини в категории Men`s Physiquе (2016 г.)
3 место на «Самсон — 39» (г. Краснодар, 2016 году.)

Источник: Сетевое издание SAKHALIFE.RU
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