Звездный десант направился в Москву

Уже через несколько дней мы летим на первые большие Гастроли в столицы нашей Страны! Для нас это большая честь, почёт и радость 👍 С большим волнением и со всей ответственностью репетируем, готовым яркие номера для наших земляков! Искренне всех своих знакомых, которые проживают в Москве и в Санкт-Петербурге, приглашаю на наши концерты «Новый Год начинается с Якутии»🎄 Мы привезём вам частичку вашей любимой Якутии, наши песни, танцы и тепло сердец земляков! ❤️ Увидимся ❄️❄️❄️ @sakhaestrada