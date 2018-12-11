Звездный десант направился в Москву

Звезды якутской эстрады дружною компанией направились в Москву и Санкт-Петербург дать концерты для жителей столиц. Фотографии веселых звезд можно посмотреть на страницах артистов в Instagram.
Видео репетиции предстоящих концертов:
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Уже через несколько дней мы летим на первые большие Гастроли в столицы нашей Страны! Для нас это большая честь, почёт и радость 👍 С большим волнением и со всей ответственностью репетируем, готовым яркие номера для наших земляков! Искренне всех своих знакомых, которые проживают в Москве и в Санкт-Петербурге, приглашаю на наши концерты «Новый Год начинается с Якутии»🎄 Мы привезём вам частичку вашей любимой Якутии, наши песни, танцы и тепло сердец земляков! ❤️ Увидимся ❄️❄️❄️ @sakhaestrada
Театр эстрады Республики Саха (Якутия) выступит 12 декабря в Москве и 18 декабря в Санкт-Петербурге.
Фото со страниц Instagram @dalaana_krivoshapkina ,@aigylaan_vs , @nika_olya_egorova