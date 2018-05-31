Мария Рахлеева, Михаил Старостин, Туяра Шапошникова, Марианна Лукина, Иосиф Шадрин, Наталья Николаева, Надежда Иванова – звездные художники Якутии, уважаемые педагоги Арктического государственного института культуры и искусств, приглашают всех детей и взрослых 1 июня на мастер-классы под открытым небом и стать авторами арт-объектов для города!

Интереснейшее мероприятие под названием «Арт-Мунха» состоится на территории сквера Арктического института культуры и искусств по ул. Орджоникидзе, 4.

Всем желающим будет предложено расписать красками деревянные доски в форме рыбы. А как именно это сделать – в этом то и помогут профессиональные художники и их студенты. Они расскажут и покажут различные техники, раскроют секреты мастерства.

«Мы постараемся создать легкую, непринужденную обстановку для творчества, и горожане смогут под руководством художников создать уникальные арт-объекты, которые украсят сквер у нашего института, а затем, возможно, и другие площадки города», — рассказала Туйаара Шапошникова, зав кафедрой живописи и графики, автор идеи проекта.

Также Туйаара Ефимовна рассказала, почему полотна для росписи сделаны в форме рыбы:

«Эта акция дает старт большому проекту института и Фонда будущих поколений РС(Я) – межрегиональному конкурсу детских рисунков «Арт Мунха. Мой Север-2018». Конкурс посвящен памяти нашего наставника, организатора художественного образования Якутии, народного художника РСФСР Афанасия Мунхалова. Мы хотели, чтобы в названии проекта было слово, созвучное имени нашего учителя, чтобы оно стало душой проекта, как особенный знак оберегало и тянуло к прекрасному. А символом слова «мунха» (подледная рыбалка), конечно, стал карась».

Идея наполнения предлагаемой единой формы индивидуальным содержанием напоминает всемирно известную акцию «United Buddy Bears» («Содружество медведей Бадди») — выставку, объездившую сотни стран и объединившую художников мира. Кто знает, может якутских карасей ждет слава не меньшего масштаба.

Итак, 1 июня, начало акции в 11.00. Праздничный день украсят музыкальными номерами учащиеся Школ АГИКИ – хореографической и театральной студий.