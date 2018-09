View this post on Instagram

Звездная чета Бурнашевых крестила Сан Саныча😊 . Фото @sakhaya_vladlena Сегодня один из важных дней в нашей семье 👨‍👩‍👦‍👦 (#верующей семье).Крещение малыша для нас, родителей, является важным таинством🙇‍♂️🙇‍♂️🙇‍♂️ Старшего сына #ганябурнашов мы крестили в 2 годика… а #сансаныч👼 решили покрестить раньше ( завтра исполнится 3 мес.👼) Отец Никандр стал Крёстным для нашего малыша.😄🌿🕊 Небесным покровителем стал Александр Невский🙋‍♂️🕊🕊🕊 Крещение ребёнка-это очень значимый день в его жизни 😄🎀 Он соединяется с Богом,🕊 становится членом Церкви,🕊 ему с Небес посылается Ангел-Хранитель🕊, который будет сопровождать новокрещенного на протяжении всей его земной жизни🤗🤗🤗 ДА ХРАНИТ ТЕБЯ ГОСПОДЬ, МОЙ СЫНОК!!!🙇‍♂️🙇‍♂️🙇‍♂️