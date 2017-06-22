Звезда по имени Куннэй выпустила новый альбом!

Звезда якутской эстрады, художественный руководитель Государственного театра эстрады республики, общественный деятель Ульяна Ли-ФУ – КУННЭЙ и группа «Ый суола» с волнением и гордостью представляют итог четырехлетнего совместного труда – альбом «Кэрдиис». Куннэй написала в своем фейсбуке:



— Альбом #кэрдиис доступен к покупке в Google Play и ITunes. Кэрдиис — это наш общий альбом с группой «Ый Суола». Мы вынашивали его в общей сложности четыре года, начиная с первого #истиҥ. В 2015-м уже собралось достаточно песен, и мы начали запись инструментов. Много перезаписывали, передумывали, пересводили. Иногда, когда приходишь к какому-либо тупику, возникает необходимость забросить материал подальше и позволить ушам немножко забыть его, отдохнуть. Затем сделать прослушивание на свежее ухо. К концу 2016 года запись и сведение инструментов было завершено.

Теперь предстояла запись голоса. Это тоже происходило не очень просто, ждалось настроение. Бывало даже так, что нужно было простыть, чтобы добиться необходимого звучания. И вот, наконец, альбом готов. Работа с «Ый Суола» — очень значимая веха в моем творчестве, я с детства лелеяла мечту найти тот самый живой коллектив, с которым зазвучат мои «другие» песни. Поэтому я назвала альбом «Кэрдиис». Здесь есть песни на стихи САЙА, Марии АЛЕКСЕЕВОЙ, Семена ДАНИЛОВА. Основной автор стихов альбома — ТУМУС Мэхээлэ.

Это мой первый альбом в сервисах Гугл и Айтюнс, буду рада вашей поддержке и оценкам!