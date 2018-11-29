Звезда культовых фильмов о Якутске

27 ноября на сцене Русского театра им. Пушкина состоялся показ комедийного спектакля Московского Современного Театра «Когда мужа нет дома».

Сюжет спектакля зрителям повествует о двух семьях, живущих по соседству, объединенных одной пикантной ситуацией…

Якутские зрители с удовольствием посмеялись от комичных ситуаций, показанных в постановке и, конечно же, полюбовались своим кумиром Дмитрием ОРЛОВЫМ, звездой фильмов и сериалов «Брат-2», «Сестры», «Первый после Бога», «Морские дьяволы» и других.

Константин, зритель: «Когда я узнал, что мой кумир со школьных лет Дмитрий ОРЛОВ приезжает к нам в Якутск со спектаклем, я тут же купил билеты. Ведь он является для парней того времени одним из настоящих идолов. Не буду оригинален, если вспомню его роли в «Брате-2», где он сыграл подручного отрицательного героя Сергея МАКОВЕЦКОГО и его «крылатые» фразы: «Ну, я информацию с «Аэрофлота» узнаю, другие вряд ли скажут», «Где Даня, я спрашиваю!» и он также исполнил роль честного сотрудника МВД в фильме Сергея БОДРОВА – младшего «Сестры», я в школе аж рыдал, когда его убили».

После спектакля, нам удалось встретиться с Дмитрием ОРЛОВЫМ и коллективом Современного театра:

— В Якутске нас всегда очень хорошо встречают. Публика достойная! Если бы было не так холодно, то было бы идеально (смеются). Обязательно приедем к вам еще с новыми постановками!