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3 декабря 2018, 20:05
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Зрелищные финалы и шестая золотая медаль Румянцева

В воскресенье завершился чемпионат Якутии по настольному теннису

 В заключительный день соревнований во Дворце спорта «50 лет Победы» состоялись финалы в мужском, женском и смешанном парном разрядах, а также выявлены сильнейшие теннисисты республики в личном зачете. Ранее мастера ракетки сражались в командном зачете.

Первыми за центральным теннисным столом выступили спортсмены в парном разряде, где зрители стали свидетелями уверенной победы мастера спорта России Сергея Ли и Ольги Тихоновой над парой Михаил Кылабысов – Анжелика Михайлова со счетом 3-1. В четвертой партии, которая решила исход встречи, чемпионы разгромили соперников со счетом 11:2.

В парном женском дивизионе в борьбе за золотые медали вышли новоявленная чемпионка в смешанной паре, студентка ЧИФКиС Ольга Тихонова и амгинка Айыына Петрова. Их соперницами стали Марфа Колодезникова из Якутска и Надежда Аммосова из Чурапчи. Первые две партии со счетом 11:8 и 12:10 выиграли Тихонова-Петрова. Но затем они, похоже, уже уверовали в свою победу и дали сравнять счет встречи. Две партии завершились с разгромными счетами в пользу Марфы и Надежды – 11:6, 11:4. В решающей пятой партии они все же смогли собраться и завершили матч со счетом 11:6.

Мужской парный финал стал лучшим матчем вечера тенниса. Трибуны встречали красивые комбинации и эффектные атаки соперников громкими аплодисментами. Героями встречи стали два брата из Таттинского улуса кандидат в мастера спорта России Нюргун Сабарайкин и Михаил Эртюков. Им противостояли мастер спорта России Сергей Ли и кандидат в мастера Владислав Тимофеев. Первая партия завершилась со счетом 11:9 в пользу Ли и Тимофеева. Во втором их соперники сумели сравнять счет – 11:6. Затем снова выходят вперед Сергей и Владислав – 11:8! Нюргун и Михаил смогли довести игру к пятой партии, выиграв следующий розыгрыш со счетом 11:7. В решающей партии теннисисты из Татты собрались и выиграли 11:9.

После матча Нюргун Сабарайкин признался, что им помогла сыгранность и опыт:

«Очень сложно сложились встречи в финале и полуфинале. За выход в финал мы встречались с представителем СВФУ Михаилом Кылабысовым и финалистом в личном разряде из Вилюйска Богданом Капитоновым. Этот матч тоже завершился только в пятой партии. Наверное, победы мы одержали, прежде всего, благодаря нашей сыгранности. Ведь мы оба являемся воспитанниками одного тренера – Назара Петровича Турнина. Именно под его руководством с третьего класса мы начали постигать азы тенниса в родном селе Кыйы Таттинского улуса. Там же окончили школу и далее поехали учиться в Чурапчу в институт физкультуры и спорта. К тому же мы являемся двоюродными братьями. Так что понимаем друг друга с полуслова и играем уже давно в парном разряде.

Жаль, конечно, что в соревнованиях мы участвуем не в составе родного улуса, а от сборных Чурапчи и Амги. Надеемся, что на следующих Играх народов Якутии в Усть-Алдане мы будем защищать честь таттинской команды. Хотелось бы поблагодарить нашего первого тренера Назара Петровича с тем, что привил нам любовь к теннису и помог нам найти свой путь в жизни».

В личном женском разряде уверенную победу одержала студентка Чурапчинского института физкультуры и спорта Ольга Тихонова. Эта победа принесла ей уже четвертую золотую медаль этого чемпионата республики. Она выиграла в смешанном и женском парном разряде, а также в командном зачете в составе сборной Чурапчи. В женском финале она одержала победу над Ариной Федоровой из Майи. Счет партии  3:0 (11:9, 11:6, 11:9).

«Очень рада этой победе, потому что ранее я становилась призером чемпионата Якутии лишь в парном разряде. Сегодня же мне удалось победить сразу в четырех дисциплинах, — призналась Ольга Тихонова, — я начала играть в теннис в третьем классе, когда мои родители переехали в Оймякон. Потом продолжила обучение уже в Якутске, ну а сейчас я являюсь студенткой второго курса ЧИФКиС. Мой тренер – Светлана Башарина. Ну а самый сложный финал у меня был в парном женском разряде, когда мы вели 2:0 по партиям и дали сравнять счет. Наш наставник сумела найти правильные слова и настроить на победу, что мы в итоге и сделали».

В финал мужского дивизиона достаточно неожиданно в этом году пробился двукратный обладатель бронзовых наград чемпионата Якутии, 19-летний теннисист из Вилюйска Богдан Капитонов. Его противником стал пятикратный чемпион республики, чемпион Дальнего Востока мастер спорта России из Усть-Алданского улуса Василий Румянцев. Зрители, конечно, здесь больше переживали за молодого спортсмена, который смог показать отличный результат и зрелищные схватки в предварительных встречах, но все же опыт взял свое и Румянцев обыграл оппонента по итогам трех партий (11:7, 11:8, 11:8).

«К сожалению, в финале мне не удалось показать свой теннис. Наверное, сказалось волнение. Не смог справиться с эмоциями, — рассказал после финала Богдан Капитонов, — а вообще месяц назад я уже встречался с Василием Румянцевым на республиканском турнире, который открывал теннисный сезон в Якутске. Тогда мне удалось навязать борьбу и уступил со счетом 2:3. Зато на этом чемпионате в полуфинале я смог выиграть у другого мастера спорта России Сергея Ли из Мирного. Встреча завершилась со счетом 3:1 в мою пользу. Ранее я с таким же счетом уступал ему у себя дома в Вилюйске на республиканском турнире памяти Константина Окоемова. Так что рад, что удалось взять реванш у столь именитого соперника.

А первую медаль на чемпионате республики я завоевал еще в 10-м классе, когда стал бронзовым призером соревнований. Также стал третьим призером и в прошлом году. Заниматься теннисом я начал еще с пяти лет. В спорт меня первым привел мой дед Капитон Тимофеевич Капитонов. Вообще у нас в семье очень любят теннис. Потом меня учил дядя Алексей Сергеевич Макаров, ну а теперь занимаюсь под руководством тренера Вилюйской ДЮСШ Александра Семеновича Осипова и являюсь студентом второго курса Вилюйского педагогического колледжа».

 

Василий Румянцев после финала рассказал о своих дальнейших планах:

«Эта золотая медаль стала для меня шестой на чемпионатах Якутии. Надо сказать, что конкуренция с каждым годом становится все сильнее, появляется все больше молодых и сильных соперников. А самый сложный матч сложился у меня в полуфинале во встрече с моим давним соперником Нюргуном Сабарайкиным. В упорном поединке мы доиграли до пятой решающей партии, где Нюргун повел со счетом 5:1. Тогда я понял, что терять уже нечего и начал играть уже более расслабленно. Пропало напряжение, и у меня все стало получаться. Мне удалось взять сходу семь безответных очков, а в концовке сумел довести счет до 12:10. Далее нас ждет чемпионат Дальнего Востока, где будут разыгрываться путевки на чемпионат России. Соревнования начнутся 9 января в Уссурийске».

Победителям в личном разряде исполнительный директор Федерации настольного тенниса Якутии Максим Андреев вручил специальные призы. Василий Румянцев удостоился сертификата на приобретение жеребенка, а Ольга Тихонова получила денежный приз в размере 20 тысяч рублей. Также впервые в спортивной истории настолького тенниса республики финальные соревнования были показаны в прямом эфире НВК «Саха».

В командных соревнованиях победу в мужском и женском дивизионе одержала сборная Чурапчинского улуса. Среди мужчин второе место заняла команда Усть-Алданского улуса, бронзовые медали достались сборной СВФУ. Среди женщин серебряные медали завоевали теннисистки из Якутска, а третьими стали спортсменки из Хангаласского улуса.

Чемпионат РС(Я) по настольному теннису, Якутск

В командном разряде:

Среди женских команд:

1 место – Чурапчинский улус;

2 место – г. Якутск;

3 место – Хангаласский улус.

Среди мужских команд:

1 место – Чурапчинский улус;

2 место – Усть-Алданский улус;

3 место – СВФУ.

В парном разряде:

Среди женщин:

1 место – Тихонова Ольга, Петрова Айыына;

2 место – Колодезникова Марфа, Аммосова Надежда;

3 место – Степанова Вероника, Соломонова Лена.

Среди мужчин:

1 место – Сабарайкин Ньургун, Эртюков Михаил;

2 место – Ли Сергей, Тимофеев Владислав;

3 место – СВФУ.

В смешанном разряде:

1 место – Ли Сергей, Тихонова Ольга;

2 место – Кылабысов Михаил, Михайлова Анжелика;

3 место – Сабарайкин Ньургун, Петрова Айыына.

Среди женщин:

1 место – Тихонова Ольга, Чурапчинский улус;

2 место – Федорова Арина, Мегино-Кангаласский улус;

3 место – Ефимова Александра, Нюрбинский улус.

Среди мужчин:

1 место – Румянцев Василий, Усть-Алданский улус;

2 место – Капитонов Богдан, Вилюйский улус;

3 место – Ли Сергей, Мирнинский район.

Sportyakutia.ru

Степан Посельский, фото Александра Назарова

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