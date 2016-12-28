«Золотые» зубочистки или как облапошивают в «Ганзе» 

По заветам Остапа Бендера?

На днях на редакционную почту пришло письмо от нашей постоянной читательницы, которая жаловалась на магазин «Ганза» расположенный в здании автовокзала. Жалоба была подкреплена фотографией.

Дело в том, что 5 декабря она приобрела в указанном магазине товары, среди которых были и зубочистки за 87 рублей. Но, изучив дома чек, женщина обнаружила, что за зубочистки пробита большая сумма – 117 рублей. На следующий день она не поленилась, и снова пришла в магазин. Там покупательница высказала свои претензии менеджеру зала, сообщив, что на полке в магазине находится один и тот же товар с разными ценами.

На что получила ответ: «Это ошибка девушки, ответственной за ценники, с ней разберемся, ведь это уже не первая ее ошибка» и, не извинившись, всучили ей 30 рублей из коробки с мелочью под кассой.

Ну что ж, бывает, конфликт был бы на этом исчерпан. Но каково же было ее удивление, когда придя в конце месяца снова в этот магазин, опять увидела этот же товар опять с разными ценами. Правда, теперь разница между ценами была несколько меньше, вероятно, в расчете на то, что люди поленятся вернуться из-за такой разницы.

Поэтому наша читательница решила сообщить в редакцию, т.к. дело по сравнительно честному способу отъема денег у покупателей здесь вероятно поставлено на поток. Почитав в интернете на эту тему, стало ясно, что она попалась на одну из распространенных уловок в магазинах самообслуживания. Возможно, это способ выживания во время кризиса, а возможно – и что-то другое.

Решив проверить полученную информацию, редакция отправила журналиста в указанный магазин для проверки. И все подтвердилось! На фото один и тот же товар с разными ценами. При покупке вы попадете в ту же ситуацию, что и наша обманутая читательница. А вернетесь ли вы в магазин, чтобы вернуть разницу в 14 рублей? На это скорее всего и расчет. Все это идет на благо хитрого продавца. К слову, было замечено, что разные цены были не только на зубочистках.

Поэтому предупреждаем, если вы покупаете в магазине «Ганза», расположенном в здании автовокзала, перепроверяйте цены на чеке на соответствие с наклеенным на этикетках!