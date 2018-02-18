Золотые краски, кисти и руки: Открылась выставка художника Максима Афанасенко

Со дня рождения художника и участника трех войн Максима Афанасенко прошло сто лет, и в честь этого события в Национальном художественном музее открылась выставка «Служение Отечеству и искусству».

Максим Афанасенко родился в 1918 году в селе Альшеево в Башкирии, после окончания училища воевал на фронте с белофиннами, затем в Прибалтике на Таллинском аэродроме. За годы творческой деятельности написал не одну сотню картин с пейзажами Башкирии, Северного Кавказа и Прикарпатья. Художник дважды приезжал в Якутск к своему сыну, дирижеру камерного оркестра Высшей школы музыки Станиславу Афанасенко, который и организовал выставку. В этюдах, сохранившихся с пленэра в Якутии, заметна влюбленность живописца в северную природу.

«У Максима Ивановича давние связи с Якутией. Он бывал здесь, был знаком с местными художниками. А его сын Станислав Максимович теперь поднимает наше музыкальное искусство», — отметил министр культуры и духовного развития Владимир Тихонов.

Выставка, открывшаяся в столице республики, состоит из 37 работ. Ранее они были представлены и в Москве, где творца не зря называли «золотые краски, золотые кисти, золотые руки» за его талант мастерски передавать в своих картинах природную красоту. Экспозиция будет доступна с 21 по 28 февраля в фойе второго этажа Национального художественного музея.