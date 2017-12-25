«Золотые» двухэтажки. В Якутске появились самые дорогие квартиры?

Сегодня, 25 декабря состоялась традиционная встреча мэра Якутска с журналистами.

Насчет гостиницы «Хилтон», о строительстве которой в Якутске на 150 мест, СМИ успели сообщить с подачи Мининвестразвития.

Мэр считает, что с этим немного поторопились. Действительно, группа компаний «Экши» и Hilton Worldwide подписали соглашение, согласно которому к 2020 году в столице республики будет построен гостиничный комплекс как минимум на четыре звезды.

«Хилтон» готов его эксплуатировать. Турецкая компания «Экши» готова построить здание. Но до сих пор нет самого главного — инвестора. За чей счет будет строиться гостиница. «Хилтон» сам не строит гостиниц, он ими управляет. Так что четкости и определенности пока нет. Участок намечен на перекрестке улиц Петра Алексеева и Лермонтова. Мы там снесли магазин, но жилые дома еще стоят», — отметил мэр Якутска.