«Золотой мамонт»: Третья сенсационная находка ученых на острове Котельный

На Новосибирских островах в начале августа группа российских исследователей провела комплексную экспедицию с участием специалистов Академии наук Якутии и Научно-исследовательской Одиссеи «Эффект мамонта». Ученые обнаружили три находки, одна из которых уже стала сенсационной — туша реликтового животного, получившая название «Золотой мамонт» из-за необычного, переливающегося на солнце, оттенка шерсти.
В начале августа 2018 года состоялась комплексная экспедиция Якутского регионального отделения Русского Географического Общества с участием специалистов Академии наук Республики Саха (Якутия) и Научно-Исследовательской Одиссеи «Эффект мамонта». Это второй этап трёхлетней экспедиции на Новосибирские острова.
Группа российских исследователей поставила перед собой цель найти карликового мамонта на Новосибирских островах. Результаты экспедиции превзошли все ожидания. Учёные обнаружили целых три находки, свидетельствующих о том, что острова были населены мелкой формой шерстистого мамонта.
Главная из них уже стала сенсацией – туша реликтового животного, обнаруженного в приливной зоне. До этого считалось, что измельчавшая форма мамонта обитала только на острове Врангеля. Находка на острове Котельный уже получила название «Золотой мамонт» из-за необычного цвета. Учёных поразило, что первые поднятые образцы шерсти переливались и блестели на солнце, как золото.
Его раскопки потребуют особого подхода, так как он находится в прибрежной зоне острова. Туша настолько хорошо сохранилась, что даже привлекла внимание белого медведя, который пытался похитить ногу мамонта.
Учёные провели измерения костей прямо на месте, а редкие образцы доставили в лаборатории Академии наук Республики Саха (Якутия) для дальнейшего исследования.
В то же время группа учёных на реке Кожевина обнаружила и описала новую форму криогенного рельефа – ютенки. Теперь это доселе неизвестное природное явление требует подробного изучения.
Важнейшей частью экспедиции была проверка гипотезы, что на острове Столбовой должна быть стоянка древнего человека. В ходе археологического обследования острова были обнаружены артефакты, подтверждающие это предположение. Они переданы для детального исследования экспертам.
К слову, исследовательская группа Научно-Исследовательской Одиссеи (в составе Томаса Симакайтиса, Ильи Кравченко, Олега Копосова) ранее уже радовала научную общественность неожиданными открытиями. Так, например, весной 2018 года ими были обнаружены следы древней цивилизации на филиппинских островах.
«Наша команда, состоящая из членов Русского Географического Общества уже не первый год занимается популяризацией экспедиций РГО, научных исследований в Арктике и других частях света. Мы считаем своим долгом поддерживать учёных в их стремлении совершать новые открытия и доносить их до простых людей на понятном, доступном языке.
Сегодня самые интересные гипотезы рождаются на стыке наук, поэтому для нас особенно важны комплексные научные экспедиции, когда учёные погружаются в среду, и делают открытия не в пыльных кабинетах, а в полевых условиях. Мы убеждены, что наши фильмы и публикации привлекают внимание широкой общественности к таким исследованиям», – рассказал руководитель проекта «Эффект Мамонта» Сергей Горбунов.
Реализация этих проектов была бы немыслима без поддержки местного населения, государственных и муниципальных органов, а зачастую и военных.
Научный руководитель экспедиции Альберт Васильевич Протопопов родился в городе Вилюйске. Доктор биологических наук. Член РГО. Обнаружил и описал ютенки. Он является руководителем уникальных научных проектов:
– Юкагирский мамонт (первая в мире находка головы мамонта с сохранившимися мягкими тканями);
– носорог Саша (первый в мире обнаруженный детёныш шерстистого носорога);
– львята Уян и Дина (первые в мире детёныши пещерного льва, Уян – стопроцентная сохранность мягких тканей);
– мамонтёнок Юка (единственная известная науке находка – мамонтёнок шести лет, убитая пещерными львами и разделанная пещерным человеком);
– юкагирский бизон (один из трёх полных туш бизона в мире);
– мегинский мамонт (единственный обнаруженный в Якутии полный скелет трогонтериевого мамонта – 18000 лет);
– пещерный львёнок Борис (одномесячный пещерный львёнок с полностью сохранными тканями);
– золотой мамонт (первая обнаруженная туша мелкой формы мамонта).
Сергей Венедиктович Горбунов (27.02.1970) родился в городе Пермь. Продюсер, полярный исследователь Координатор проектов Международного Мамонтового Комитета в России. Руководитель Научно-Исследовательской Одиссеи «Эффект Мамонта». Член РГО. Исследует Арктику с 1993 года.
Участвовал в проектах:
– мамонтёнок Люба (обнаружено материнское молоко и жировой горб, первая полностью сохранившаяся туша мамонтёнка)
– мамонтёнок Хрома (туша мамонтёнка уникальной сохранности, одна из первых полностью расшифрованных метахондриальной ДНК мамонта)
– Колымский носорог – носорог Next (единственная туша взрослого шерстистого носорога на территории России)
– мамонтёнок Юка
– юкагирский бизон
– мамонт Женя – сопкаргинский мамонт (со следами деятельности древнего человека)
– золотой мамонт
Участие в организации:
Фильм «Мамонтёнок, застывший во времени», NationalGeographic.
Фильм «Замороженная планета», BBC.
Фильм «Мамонт. Жизнь после смерти», NationalGeographic.
Фильм «Ориентир Улахан-Урасалах», Эффект Мамонта.
Фильм «СемероСмелых», MamontFoundation.
Участники экспедиции: Академия наук Республики Саха (Якутия), Палеонтологический институт РАН, Института мерзлотоведения СО РАН, Центральный ботанический сад (Новосибирск), Исторический парк «Моя Россия», Институт гуманитарных исследований СО РАН Научно-Исследовательской Одиссея «Эффект мамонта».