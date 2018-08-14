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«Золотой мамонт»: Третья сенсационная находка ученых на острове Котельный

На Новосибирских островах в начале августа группа российских исследователей провела комплексную экспедицию с участием специалистов Академии наук Якутии и Научно-исследовательской Одиссеи «Эффект мамонта». Ученые обнаружили три находки, одна из которых уже стала сенсационной — туша реликтового животного, получившая название «Золотой мамонт» из-за необычного, переливающегося на солнце, оттенка шерсти.

В начале августа 2018 года состоялась комплексная экспедиция Якутского регионального отделения Русского Географического Общества с участием специалистов Академии наук Республики Саха (Якутия) и Научно-Исследовательской Одиссеи «Эффект мамонта». Это второй этап трёхлетней экспедиции на Новосибирские острова.

Группа российских исследователей поставила перед собой цель найти карликового мамонта на Новосибирских островах.  Результаты экспедиции прев­зошли все ожидания. Учёные обнаружили целых три находки, свидетельствующих о том, что острова были населены мелкой формой шерстистого мамонта.

Главная из них уже стала сенсацией – туша реликтового животного, обнаруженного в приливной зоне. До этого считалось, что измельчавшая форма мамонта обитала только на острове Врангеля. Находка на острове Котельный уже получила название «Золотой мамонт» из-за необычного цвета. Учёных поразило, что первые поднятые образцы шерсти переливались и блестели на солнце, как золото.

Его раскопки потребуют особого подхода, так как он находится в прибрежной зо­не острова. Туша настолько хорошо сохранилась, что даже привлекла внимание белого медведя, который пытался похитить ногу мамонта.

Учёные провели измерения костей прямо на месте, а редкие образцы доставили в лаборатории Академии наук Республики Саха (Якутия) для дальнейшего иссле­дования.

В то же время группа учёных на реке Кожевина обнаружила и описала новую форму криогенного рельефа – ютенки. Теперь это доселе неизвестное природное явление требует подробного изучения.

Исследованием видового состава и ботанических сообществ занимался ле­­гендарный геоботаник Николай Лащинский, который совместно с па­леон­тологом Валерием Плотниковым сформулировал новую теорию выми­рания мамонтов, основанную на меж­дицисциплинарном подходе и общих зако­нах экологии.

Важнейшей частью экспедиции была проверка гипотезы, что на острове Столбовой должна быть стоянка древнего человека. В ходе археологического обсле­дования острова были обнаружены артефакты, подтверждающие это предположение. Они переданы для детального исследования экспертам.

К слову, исследовательская группа Науч­но-Исследовательской Одиссеи (в составе Томаса Симакайтиса, Ильи Кравченко, Олега Копосова) ранее уже радовала научную общественность неожиданными открытиями. Так, например, весной 2018 года ими были обнаружены следы древней цивилизации на филиппинских островах.

«Наша команда, состоящая из членов Русского Географического Общества уже не первый год занимается популяризацией экспедиций РГО, научных исследований в Арктике и других частях света. Мы считаем своим долгом поддерживать учёных в их стремлении совершать новые открытия и доносить их до простых людей на понятном, доступном языке.

 

Сегодня самые интересные гипотезы рождаются на стыке наук, поэтому для нас особенно важны комплексные научные экспедиции, когда учёные погружаются в среду, и делают открытия не в пыльных кабинетах, а в полевых условиях. Мы убеждены, что наши фильмы и публикации привлекают внимание широкой общественности к таким исследованиям», – рассказал руководитель проекта «Эффект Мамонта» Сергей Горбунов.

Реализация этих проектов была бы немыслима без поддержки местного населения, государственных и муници­пальных органов, а зачастую и военных.

Научный руководитель экспедиции Альберт Протопопов

Научный руководитель экспедиции Альберт Васильевич Протопопов  родился в городе Вилюйске. Доктор биологических наук. Член РГО. Обнаружил и описал ютенки. Он является руково­дителем уникальных научных проектов:

– Юкагирский мамонт (первая в мире находка головы мамонта с сохранившимися мягкими тканями);

– носорог Саша (первый в мире обна­руженный детёныш шерстистого носорога);

– львята Уян и Дина (первые в ми­ре детёныши пещерного льва, Уян – сто­процентная сохранность мягких тканей);

– мамонтёнок Юка (единственная известная науке находка – мамонтёнок шести лет, убитая пещерными львами и разделанная пещерным человеком);

– юкагирский бизон (один из трёх полных туш бизона в мире);

– мегинский мамонт (единственный обнаруженный в Якутии полный скелет трогонтериевого мамонта – 18000 лет);

– пещерный львёнок Борис (одно­месячный пещерный львёнок с полностью сохранными тканями);

– золотой мамонт (первая обнаруженная туша мелкой формы мамонта).

Руководитель проекта «Эффект Мамонта» Сергей Горбунов

Сергей Венедиктович Горбунов (27.02.1970) родился в городе Пермь. Продюсер, полярный исследователь Координатор проектов   Международного Мамонтового Комитета в России. Руководитель Научно-Исследовательской Одиссеи «Эффект Ма­монта». Член РГО. Исследует Арктику с 1993 года.

Участвовал в проектах:

– мамонтёнок Люба (обнаружено мате­ринс­кое молоко и жировой горб, пер­вая полностью сохранившаяся туша мамон­тёнка)

– мамонтёнок Хрома (туша мамонтёнка уни­кальной сохранности, одна из пер­вых полностью расшифрованных метахондриальной ДНК мамонта)

– Колымский носорог – носорог Next (единственная туша взрослого шерстистого носорога на территории России)

– мамонтёнок Юка

– юкагирский бизон

– мамонт Женя – сопкаргинский мамонт (со сле­­дами деятельности древнего челове­ка)

– золотой мамонт

Участие в организации:

Фильм «Мамонтёнок, застывший во времени», NationalGeographic.

Фильм «Замороженная планета», BBC.

Фильм «Мамонт. Жизнь после смерти», NationalGeographic.

Фильм «Ориентир Улахан-Урасалах», Эффект Мамонта.

Фильм «СемероСмелых», MamontFoundation.

Участники экспедиции: Академия наук Республики Саха (Якутия), Палеонтологический институт РАН, Инс­титута мерзлотоведения СО РАН, Центральный ботанический сад (Новосибирск), Исторический парк «Моя Россия», Институт гуманитарных исследований СО РАН Научно-Исследо­вательской Одиссея «Эффект мамонта».

Источник: Автор: Кирилл БЛИНОВ, "Маяк Арктики", http://ulus.media/2018/08/14/zolotoy-mamont-sensatsionnaya-nahodka-uchenyih-na-ostrove-kotelnyiy/
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