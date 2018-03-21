Золотоголосая Ника приглашает на сольный концерт

7 апреля 2018 г. в ГТОиБ состоится сольный концерт солистки Государственного театра эстрады, отличника культуры РС (Я), «золотоголосой» певицы якутской эстрады НИКИ, посвященный 15-тию творческой деятельности. Известные хиты, новые песни, живой звук, чарующий голос играющий на струнах души — это все концерт очаровательной Ники… Ждем ценителей чувствительной песни о любви, о жизни… https://youtu.be/035vzjkIPgQ Режиссер — Заслуженный работник культуры РС(Я) Амгалена Нотара. Касса: 36-06-90, 32-82-96, 34-13-31 Онлайн продажа: https://events.tesserus.com/events comments powered by HyperComments

Поделиться в соцсетях

Если вы стали очевидцем интересного события или происшествия, присылайте фото и видео на Whatsapp +7 (999) 174-67-82