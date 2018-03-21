Золотоголосая Ника приглашает на сольный концерт

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7 апреля 2018 г. в ГТОиБ состоится сольный концерт солистки Государственного театра эстрады, отличника культуры РС (Я), «золотоголосой» певицы якутской эстрады НИКИ, посвященный 15-тию творческой деятельности.
Известные хиты, новые песни, живой звук, чарующий голос играющий на струнах души — это все концерт очаровательной Ники…
Ждем ценителей чувствительной песни о любви, о жизни…
Режиссер — Заслуженный работник культуры РС(Я) Амгалена Нотара.
Касса: 36-06-90, 32-82-96, 34-13-31
Онлайн продажа: https://events.tesserus.com/events