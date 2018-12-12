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12 декабря 2018, 9:00
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Золотодобывающая компания в Якутии незаконно вырубила лес

Прокуратура Алданского района провела проверку соблюдения природоохранного законодательства.

Как сообщалось ранее, установлено, что в нарушение требований Лесного кодекса РФ, иных нормативных актов ООО «Норд Голд» при проведении работ, связанных с добычей золота, в отсутствие разрешительной документации осуществило незаконную рубку лесных насаждений на общей площади более 5 га, чем лесному фонду причинен ущерб на сумму свыше 430 тыс.рублей.

Аналогичные факты незаконной рубки лесных насаждений  при проведении ремонтных работ автодороги Томмот — Ыллымах допущены ООО «ЛесПром», которым вырублено 2,76 га, сумма ущерба составила свыше 212 тыс.рублей.

Прокуратура района предъявила в связи с этим в суд, исковые заявления о взыскании с юридических лиц сумм причиненного ущерба в общей сумме свыше 642 тыс. рублей.

Суд рассмотрел и удовлетворил заявления прокурора в полном объеме.

Решения суда не вступили в законную силу и могут быть обжалованы сторонами.

Источник: Пресс-служба прокуратуры республики.
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