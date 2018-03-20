Золото, серебро и бронза! Якутянин Александр Петров на студенческом чемпионате мира

Столица Малайзии — Куала-Лумпур стала местом проведения чемпионата мира по стрелковым видам спорта среди студентов.

Студенческий мундиаль проходил в этой сказочной стране с 14-18 марта и собрал под свои знамена более 360 спортсменов из 24 стран мира.

В составе сборной команды России успешно выступил и якутский пистолетчик Александр Петров. Воспитанник Регионального центра спортивной подготовки (Чурапча) выиграл три медали: золото и серебро в командном первенстве и бронзовую медаль в личном зачете.

В стрельбе из пистолета команда России в составе Александра Петрова из Республики Саха (Якутия), Михаила Исакова из Архангельского края и Андрея Ляшука из Республики Крым заняла второе командное место. Россияне показали в квалификации результат 1716 очков из 1800 возможных. «Золото» завоевали Анмол Джаин, Ачал Пратар Синх Гревал и Нашант Синтху из Индии, попавшие 1725 очков. На третью ступень пьедестала почёта с результатом 1709 очков поднялись Борам Чё, Джабеом Бае и Ким Мосэ из Республики Корея.

Пулевая стрельба. «Пневматический пистолет, 10м. Мужчины». Командный зачёт:

Индия (Анмол Джаин, Ачал Пратар Синх Гревал, Нашант Синтху) – 1725 очков из 1800 возможных Россия (Александр Петров, Михаил Исаков, Андрей Ляшук) – 1716 очков Республика Корея (Борам Чё, Джабеом Бае, Ким Мосэ) – 1709 очков

В этот же день мужчины разыграли медали в неолимпийском упражнении «произвольный малокалиберный пистолет, дистанция 50 метров». В личном зачете мастер спорта из Якутии Александр Петров завоевал «бронзу», попав в квалификации 553 очка из 600 возможных. Победу одержал Джабеом Бае из Кореи, показавший результат 555 очков. Вторым стал итальянец Дарио Ди Мартино — 554 очка.

Пулевая стрельба. «Произвольный малокалиберный пистолет, 50м. Мужчины». Личный зачет:

Джабеом Бае (Корея) — 555 очков из 600 возможных — результат квалификации Дарио Ди Мартино (Италия) — 554 очка — результат квалификации Александр Петров, Россия (МС. Личный тренер — С.Петров) — 553 очка — результат квалификации

В заключительный день чемпионата российские стрелки вновь порадовали своих поклонников. Александр Петров, Михаил Исаков и Андрей Ляшук попали 1641 очко из 1800 возможных и одержали победу в произвольном малокалиберном пистолете на 50 метров. Второе место заняли Анмол Джайн, Ачал Пратап Синх Гревал и Карнав Бишной из Индии, попавшие 1621 очко. Бронзовыми призерами стали Джабеом Бае, Борам Чё и Мосе Ким из Кореи — 1606 очков.

Пулевая стрельба. «Произвольный малокалиберный пистолет, 50м. Мужчины». Командный зачет:

Россия (Александр Петров, Михаил Исаков, Андрей Ляшук) — 1641 очко Индия (Анмол Джайн, Ачал Пратап Синх Гревал, Карнав Бишной) — 1621 очко Корея (Джабеом Бае, Борам Чё, Мосе Ким) — 1606 очков из 1800

Напомним, Александр Петров является студентом первого курса Чурапчинского института физкультуры и спорта. Он занимается под руководством своего отца, заслуженного тренера России Сергея Петрова в Региональном центре спортивной подготовки в Чурапче.

И кстати, по итогам 2017 года А.Петров был признан лучшим спортсменом Якутии среди детей. В прошлом году он становился победителем первенства мира в городе Зуль (Германия), победителем первенства Европы в городе Марибор и четырехкратным победителем первенства России в Республике Татарстан.