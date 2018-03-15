Золотая лихорадка: выборы президента в Якутске под угрозой?

Через два дня – 18 марта должны состояться выборы президента России. Все шло по плану: наступает день выборов, жители Якутска радуются прекрасному воскресенью и идут на избирательные участки голосовать. Как вдруг – с неба упало золото! (спасибо люку в самолете) И не в тайгу, а на вполне себе обжитый городской квартал.

Естественно, особо алчные жители Якутска уже сегодня днем бросились искать золото. Уверенности и драйва им придают противоречивые сообщения в СМИ. С одной стороны, медиа сообщают, что потерянный груз найден. А с другой стороны – владелец потерянного золота грозит, что граждан, нашедших и присвоивших драгоценные слитки, выпавшие из самолета в Якутске, будут преследовать по закону:

Вниманию лиц, нашедших груз, принадлежащий ООО «Рудник Купол» в виде слитков драгоценных металлов на территории ГО «Город Якутск» в районе ОАО «Аэропорт Якутск». Предупреждаем, что присвоение или продажа данного груза будет преследоваться по закону. Если появилась информация, касаемая груза, просьба обращаться по телефону представителя ООО «Рудник Купол» в Якутске 8(962)2230609.

Гагаринский округ Якутска (на территорию которого упали драгоценные слитки), гудит. Впереди выходные, и жители этого округа, скорее всего, будут заняты поисками золота все ближайшие дни. К ним могут присоединиться и остальные горожане (благо город не слишком большой). И сейчас у политологов возникла серьезная проблема – как золотая лихорадка отразится на явке избирателей в это воскресенье? Какой процент покажет город Якутск 18 марта?

Это мы узнаем уже совсем скоро.

ОПРОС: Золотая лихорадка в Якутске: чем займетесь в воскресенье 18 марта?