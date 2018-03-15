Золотая лихорадка: Весь груз собран, никаких потерь нет… но граждан, присвоивших золото, будут преследовать по закону

Несмотря на информацию, что все слитки уже найдены, появились угрозы к гражданам, присвоившим золото.

Владелец ценного груза предупреждает об уголовной ответственности.

Граждан, присвоивших золото, выпавшее из самолета в Якутске, будут преследовать по закону. Владелец ценного груза предупреждает об уголовной ответственности, сообщает ИА YakutiaMedia.

Вниманию лиц, нашедших груз, принадлежащий ООО «Рудник Купол» в виде слитков драгоценных металлов на территории ГО «Город Якутск» в районе ОАО «Аэропорт Якутск». Предупреждаем, что присвоение или продажа данного груза будет преследоваться по закону. Если появилась информация, касаемая груза, просьба обращаться по телефону представителя ООО «Рудник Купол» в Якутске 8(962)2230609.

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