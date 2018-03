Золотая лихорадка: Весь груз собран, никаких потерь нет… но граждан, присвоивших золото, будут преследовать по закону

Граждан, присвоивших золото, выпавшее из самолета в Якутске, будут преследовать по закону . Граждан, присвоивших золото, выпавшее из самолета в Якутске, будут преследовать по закону. Владелец ценного груза предупреждает об уголовной ответственности, сообщает ИА YakutiaMedia. Вниманию лиц, нашедших груз, принадлежащий ООО "Рудник Купол" в виде слитков драгоценных металлов на территории ГО "Город Якутск" в районе ОАО "Аэропорт Якутск". Предупреждаем, что присвоение или продажа данного груза будет преследоваться по закону. Если появилась информация, касаемая груза, просьба обращаться по телефону представителя ООО "Рудник Купол" в Якутске 8(962)2230609. . Источник ИА YakutiaMedia . #SakhaLife #желток #предупреждение #золотаялихорадка

