Знойная якутянка угостила президента России жеребятиной

Якутянка Флида Габбасова приняла участие во встрече Владимира Путина с женщинами-предпринимателями.

7 марта, накануне Международного женского дня, президент России Владимир Путин в ходе посещения Самарской области в булочно-кондитерском комбинате Самары встретился с женщинами-предпринимателями страны.

В мероприятии приняла участие якутянка – известная в республике предприниматель, генеральный директор ООО «Айгуль», председатель Якутского регионального отделения Общероссийской общественной организации «Деловая Россия», член Генерального совета ООО «Деловая Россия» Флида Габбасова.

Флида Габбасова, комментируя итоги встречи, сказала, что В.В. Путин записал все высказанные предложения и заверил, что ни один вопрос не останется без внимания. «Встреча прошла в тёплой обстановке, в режиме «свободный микрофон». Женщины-предпринимательницы задали интересующие их вопросы, рассказали о своём бизнесе, говорили о проблемах, которые мешают им, делились историями успеха. Поступили предложения о необходимости установления дополнительных льгот для женщин, которые сидят в отпусках по уходу за маленькими детьми, обсудили, какие льготы могут организовать для таких работников предприниматели, возможность ведения бизнеса в домашних условиях. Мы выразили благодарность Владимиру Путину за то, что в последние годы власти страны поддерживают развитие предпринимательства в России», – сказала она.

Кроме того, Флида Миргазимовна сообщила, что рассказала, что в Якутии благодаря политике, проводимой по инициативе главы республики Егора Борисова, поддерживается местное производство, продвигается бренд «Сделано в Якутии». Через службу протокола Президента РФ Флида Габбасова передала коробку мясных чипсов, изготовленных предприятием «Айгуль» из натурального мяса жеребятины, оленины и конины под брендом «Сделано в Якутии».