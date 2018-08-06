Знатный якутский садовод на обложке всероссийской газеты!

В свежем номере газеты «Хозяйство»

В условиях вечной мерзлоты она не только выращивает цветы, клубнику, помидоры и огурцы, но и умудряется собирать ДВА урожая винограда в год. А когда я узнала, что она первая в Якутии стала выращивать розы и даже написала об этом книгу, решила познакомить и вас с нею. Страна должна знать своих героев в лицо! Знакомьтесь, Евдокия Степановна Гаврильева.