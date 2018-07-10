Знамя семьи – любовь

Под таким названием прошла литературная гостиная в Центре Досуга посёлка Ленинский.

На улице настоящее лето и светит жаркое солнце, а в душах гостей царило тепло и умиротворение. Ведущая встречи Хмарова Любовь рассказала о русских православных семейных традициях на примере последнего российского Государя Николая. В императорской семье на протяжении всех лет царили мир и взаимпонимание, дети также воспитывались в русских традициях.

После небольшой презентации о жизни императорской семьи, гости литературной гостиной вместе вспоминали русские поговорки о семье и любви. На встрече авторы ЛИТО «Самородок»( руководитель Вера Тихонова) читали стихи о любви, пели песни и просто говорили: о любви и семье, о вере, о семейных традициях, о надежде на возрождение семейных ценностей и о многом другом. Казалось, что за одним столом собралась большая дружная семья. Тем более, что чай был очень горячим и ароматным, а сладости необыкновенно вкусными.

Сотрудники Центра культуры и досуга п. Ленинский благодарят всех, кто принял участие в мероприятии и ждём новых незабываемых встреч со зрителями.