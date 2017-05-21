Знаменитый датский фотохудожник проехался по российской федеральной автотрассе «Колыма»

Датский фотохудожник Якоб Ауэ Соболь проехался по российской федеральной автотрассе «Колыма», где снимал мерзлый пейзаж и встреченных по пути людей.

Правообладатель иллюстрацииJACOB AUE SOBOL / MAGNUM PHOTOSImage captionЯкутск, 2016

Эта трасса еще известна как «дорога на костях», поскольку здесь полегли строившие ее тысячи заключенных ГУЛАГа.

Правообладатель иллюстрацииJACOB AUE SOBOL / MAGNUM PHOTOSImage captionДорога из Тополиного в Батагай, 2017

Соболь создает драматичные черно-белые снимки в стиле, который он впервые применил, живя в поселке Тинитекилаак в Гренландии в семье своей подруги Сабины и работая над серией ее фотографий.

«Я жил там не потому, что я фотохудожник. Я жил там, потому что я любил Сабину и хотел жить, как живут охотники и рыболовы», — рассказывает Соболь. Осознание того, что он может снимать не как профессионал, открыло для него новые возможности; он понял, что может делать те снимки, которые захочет, а не те, которые являются частью задания.

Правообладатель иллюстрацииJACOB AUE SOBOL / MAGNUM PHOTOSImage captionЯкутск, 2016

Соболь снимает только пару месяцев в год, зимой, а в остальное время почти не берет в руки камеру, только разве что для семейного фото, концентрируя внимание на пост-продакшн и работе над книгами.

Чтобы делать такие снимки, требуется серьезная самоотдача: фотографу приходится каждый день знакомиться с новыми людьми и их образом жизни.

«После двух месяцев съемок я уже ничего больше не могу делать. Мне надо вздохнуть, — признается он. — Мне снова надо захотеть, я не могу заставить себя снимать такие кадры».

Соболь не стремится просто запечатлеть то, что видит: ему важна реакция зрителя на его снимок.

«Я стараюсь не думать ни о чем, когда фотографирую; это вещь инстинктивная — построение кадра, как я хочу, чтобы он получился. Это у меня на кончике пальцев».

Правообладатель иллюстрацииJACOB AUE SOBOL / MAGNUM PHOTOSImage captionЧурапча, 2016

Серебряно-желатиновые снимки, которые в этом месяце выставлены в лондонской галерее Somerset House, напечатаны фотохудожником с негатива, полученного с цифрового файла, снятого на цифровую черно-белую камеру Leica Monochrom.

Правообладатель иллюстрацииJACOB AUE SOBOL / MAGNUM PHOTOSImage captionБатагай, 2016

7Правообладатель иллюстрацииJACOB AUE SOBOL / MAGNUM PHOTOSImage captionЭльгэс, 2017

BBC Russian.com